Il dato sull'inflazione USA scuote i mercati: cosa bolle in pentola per la FED e l'onda lunga dell'AI



L'attenzione è ora puntata sulla prossima riunione della Federal Reserve, attesa per la settimana successiva. La maggioranza si aspetta che la banca centrale statunitense riprenda il suo ciclo di allentamento monetario, con un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Una minoranza, appena il 7%, ipotizza una mossa più aggressiva, ovvero un taglio di 50 punti base. Una tale opzione, sebbene meno probabile, potrebbe comunque essere discussa, considerando il significativo rallentamento osservato nel mercato del lavoro. Nel caso in cui la FED optasse per 25 punti base, ma con uno o due voti dissenzienti a favore di un taglio maggiore, tale scenario potrebbe essere interpretato come sufficientemente "dovish" da sostenere il rally dei mercati. L'orientamento della FED dovrà essere decisamente accomodante, poiché i contratti futures già prezzano tagli per 71 punti base entro il periodo natalizio e ben 125 punti base entro luglio.



Un tale andamento implicherebbe cinque riduzioni consecutive dei tassi di interesse in altrettante riunioni, una sequenza che i mercati accoglierebbero con favore. Il mercato obbligazionario ha già anticipato queste mosse, regalando un taglio di un quarto di punto ai tassi dei mutui. I rendimenti dei titoli decennali sono scesi di circa 20 punti base nelle ultime due settimane. Per mantenere vivo questo slancio, gli investitori attendono che il presidente della FED, Jerome Powell, apra le porte a una serie di allentamenti, sempre subordinati ai dati economici futuri. La prospettiva di costi di indebitamento significativamente più bassi negli Stati Uniti ha mantenuto elevata la liquidità in Asia, incoraggiando gli investitori a puntare con decisione sul settore dell'AI. Questo fervore ha spinto gli indici azionari di Giappone, Corea del Sud e Taiwan a toccare nuovi massimi storici. Il Kospi, in particolare, ha guadagnato quasi il 6% nell'ultima settimana.



Le azioni delle principali società cinesi sono ritornate ai picchi di inizio 2022, resistendo alle severe ammonizioni di Pechino contro gli eccessi capitalistici. Ciononostante, il Dollaro USA ha mostrato una sorprendente resilienza rispetto alle principali valute, pur cedendo terreno su alcune valute minori. L'indice del Dollaro USA ha registrato solo un frazionale calo settimanale, nonostante il diffuso dibattito sulla fine dell'eccezionalismo americano. Questo suggerisce una complessa interazione di fattori che continuano a sostenere la valuta statunitense in un contesto di mercato in rapida evoluzione.