Accordo non vincolante tra OpenAI e Microsoft: svolta nella corsa all'AI?



Stiamo lavorando attivamente per finalizzare i termini contrattuali in un accordo definitivo. Insieme, rimaniamo focalizzati sulla fornitura dei migliori strumenti di AI per tutti, basati sul nostro impegno condiviso per la sicurezza." Questa intesa preannuncia una fase di profonda revisione. L'annuncio arriva in un momento cruciale: OpenAI sta cercando di ristrutturarsi, passando da una fondazione no-profit a un'entità for-profit. Una transizione di tale portata richiede il consenso di Microsoft, che detiene la posizione di maggiore investitore con un impegno superiore a 13 miliardi di dollari dal 2019. L'originaria visione di OpenAI, concepita per beneficiare l'umanità, si scontra con le logiche del profitto. La tensione nella partnership è cresciuta esponenzialmente con la trasformazione di OpenAI da laboratorio di ricerca a realtà valutata in centinaia di miliardi di dollari. Oggi, le due aziende si trovano a fronteggiarsi direttamente sul fronte dei clienti. OpenAI, inoltre, necessita di una capacità di calcolo superiore a quella che Microsoft, da sola, può garantirle.



Il rapporto ha dovuto fare i conti anche con complessità contrattuali, come clausole che limiterebbero l'accesso di Microsoft alla tecnologia di OpenAI una volta raggiunto il traguardo dell'AGI, l'intelligenza artificiale generale. Un concetto, quest'ultimo, che entrambe le aziende definiscono economicamente come un sistema di AI in grado di generare almeno 100 miliardi di dollari di profitto. A maggio, OpenAI aveva rinunciato al suo piano iniziale di conversione totale in società for-profit. La decisione era giunta dopo una crescente pressione da parte di ex dipendenti, organismi di regolamentazione e critici, tra cui Elon Musk. Quest'ultimo ha persino avviato una causa legale per bloccare la conversione, sostenendo che tale mossa tradirebbe la missione fondativa di OpenAI come organizzazione no-profit dedicata al benessere dell'umanità. Invece, la società ha optato per un approccio modificato: il consiglio no-profit manterrebbe il controllo, ma la sua controllata for-profit si sarebbe trasformata in una società a beneficio pubblico.



Secondo l'annuncio del presidente di OpenAI, Bret Taylor, fatto a maggio, in questa nuova struttura l'entità no-profit diventerebbe l'azionista di maggioranza con una partecipazione del valore superiore a 100 miliardi di dollari. Il memorandum d'intesa firmato giovedì con Microsoft suggerisce che le aziende stanno cercando di allinearsi su questo piano di ristrutturazione modificato. Gli interessi legati a questa ristrutturazione sono elevatissimi. Essa necessita ancora dell'approvazione dei procuratori generali della California e del Delaware, che stanno esaminando attentamente la proposta di conversione. Anche una coalizione di istituzioni benefiche ha invitato i regolatori a bloccare il piano, evidenziando le complessità etiche e finanziarie in gioco. In un post di gennaio, Microsoft aveva ribadito che elementi chiave della partnership sarebbero rimasti validi fino al 2030. Questi includono l'accesso alla proprietà intellettuale di OpenAI, accordi di condivisione dei ricavi e l'esclusività sulle API di OpenAI.



Quell'accordo aveva introdotto un modello di diritto di prelazione per la compute capacity, sostituendo la precedente esclusività di Microsoft come unico fornitore di servizi cloud per OpenAI. La relazione in rapida evoluzione tra questi due partner, un tempo saldi, riflette la crescita esplosiva dell'industria dell'AI. In appena sei anni, da semplici laboratori di ricerca, si è passati a investimenti infrastrutturali da centinaia di miliardi di dollari. OpenAI ha diversificato le sue partnership infrastrutturali, partecipando ad esempio al colossale Stargate Project da 500 miliardi di dollari con Oracle e SoftBank. Contemporaneamente, Microsoft ha ampliato la sua piattaforma Azure per ospitare modelli concorrenti di Meta, xAI e DeepSeek. Nonostante gli sforzi congiunti per ridurre la dipendenza reciproca, i destini economici di OpenAI e Microsoft rimangono profondamente intrecciati.



Microsoft ha recentemente rivelato nei suoi bilanci che Azure è diventato un'attività da 75 miliardi di dollari annui, con un contributo significativo proveniente dai servizi legati a OpenAI. La complessità di questa alleanza continua a delineare il futuro dell'intelligenza artificiale globale.