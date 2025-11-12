La produzione industriale italiana ruggisce a settembre, ma l'economia Italia frena nel trimestre

Un'impennata inaspettata a settembre ha riacceso le speranze per la produzione industriale italiana, mostrando un dinamismo sorprendente dopo mesi complessi. I recenti dati Istat indicano un balzo congiunturale significativo, capace di recuperare il calo registrato in agosto. Questa performance, però, si inserisce in un quadro trimestrale che rivela una certa stasi, con l'economia Italia ancora alla ricerca di una piena spinta propulsiva. Il mese di settembre 2025 ha visto l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumentare del 2,8% rispetto ad agosto. Una ripresa robusta che si è manifestata in tutti i principali comparti.



Un segnale di forza, quindi, che non si vedeva da tempo, e che ha permesso di cancellare completamente la flessione del mese precedente. Ciononostante, osservando la media del terzo trimestre, il livello della produzione industriale ha registrato una diminuzione dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti, suggerendo che il vigore di settembre non è bastato a compensare le debolezze accumulate. Guardando all'anno, a settembre 2025, l'indice generale, corretto per gli effetti di calendario, è cresciuto dell'1,5% rispetto allo stesso mese del 2024. Questo andamento positivo ha interessato tutti i raggruppamenti principali di industrie, un indicatore importante della crescita manifatturiera diffusa nel Paese. Approfondendo i dati congiunturali mensili, l’energia ha guidato la ripresa con un notevole +5,4%. Seguono a ruota i beni strumentali, con un incremento dell'1,4%, e i beni intermedi, che hanno mostrato un +1,3%. Anche i beni di consumo hanno contribuito positivamente, seppur con un aumento più contenuto dell'1,0%. Sul fronte tendenziale annuale, la crescita economica è stata alimentata principalmente da: beni di consumo, in aumento del 2,3%; beni intermedi, che hanno segnato un +1,3%; beni strumentali, con un più modesto +0,9%; e l’energia, cresciuta dello 0,6%.


Alcuni settori industriali hanno mostrato una vitalità particolarmente spiccata, trainando la crescita complessiva: La fabbricazione di computer e prodotti di elettronica ha registrato un impressionante +12,3%; Le industrie alimentari, bevande e tabacco hanno segnato un robusto +9,2%; La produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici è aumentata del 3,8%.

Però, non tutti i settori hanno condiviso questa spinta positiva. Alcune aree hanno mostrato flessioni significative, evidenziando le sfide che l'economia Italia continua ad affrontare: Le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori hanno subito un calo del 4,4%; L'industria del legno, carta e stampa ha registrato una diminuzione del 4,1%; La fabbricazione di prodotti chimici è scesa del 4,0%.

Questi dati Istat disegnano un'immagine contrastata: un settembre di forte rimbalzo, che suggerisce una capacità di reazione da parte dell'industria, ma che non è sufficiente a sollevare completamente le performance di un trimestre complesso.


La produzione industriale italiana rivela un'economia a due velocità, con settori in decisa espansione e altri che faticano a ritrovare il passo, delineando un percorso ancora incerto per la crescita manifatturiera complessiva.


