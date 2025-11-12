La produzione industriale italiana ruggisce a settembre, ma l'economia Italia frena nel trimestre



Un segnale di forza, quindi, che non si vedeva da tempo, e che ha permesso di cancellare completamente la flessione del mese precedente. Ciononostante, osservando la media del terzo trimestre, il livello della produzione industriale ha registrato una diminuzione dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti, suggerendo che il vigore di settembre non è bastato a compensare le debolezze accumulate. Guardando all'anno, a settembre 2025, l'indice generale, corretto per gli effetti di calendario, è cresciuto dell'1,5% rispetto allo stesso mese del 2024. Questo andamento positivo ha interessato tutti i raggruppamenti principali di industrie, un indicatore importante della crescita manifatturiera diffusa nel Paese. Approfondendo i dati congiunturali mensili, l’energia ha guidato la ripresa con un notevole +5,4%. Seguono a ruota i beni strumentali, con un incremento dell'1,4%, e i beni intermedi, che hanno mostrato un +1,3%. Anche i beni di consumo hanno contribuito positivamente, seppur con un aumento più contenuto dell'1,0%. Sul fronte tendenziale annuale, la crescita economica è stata alimentata principalmente da: beni di consumo, in aumento del 2,3%; beni intermedi, che hanno segnato un +1,3%; beni strumentali, con un più modesto +0,9%; e l’energia, cresciuta dello 0,6%.



Alcuni settori industriali hanno mostrato una vitalità particolarmente spiccata, trainando la crescita complessiva: La fabbricazione di computer e prodotti di elettronica ha registrato un impressionante +12,3%; Le industrie alimentari, bevande e tabacco hanno segnato un robusto +9,2%; La produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici è aumentata del 3,8%.

Però, non tutti i settori hanno condiviso questa spinta positiva. Alcune aree hanno mostrato flessioni significative, evidenziando le sfide che l'economia Italia continua ad affrontare: Le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori hanno subito un calo del 4,4%; L'industria del legno, carta e stampa ha registrato una diminuzione del 4,1%; La fabbricazione di prodotti chimici è scesa del 4,0%.

Questi dati Istat disegnano un'immagine contrastata: un settembre di forte rimbalzo, che suggerisce una capacità di reazione da parte dell'industria, ma che non è sufficiente a sollevare completamente le performance di un trimestre complesso.



La produzione industriale italiana rivela un'economia a due velocità, con settori in decisa espansione e altri che faticano a ritrovare il passo, delineando un percorso ancora incerto per la crescita manifatturiera complessiva.