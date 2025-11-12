L'onda lunga della riapertura negli Stati Uniti: le borse festeggiano e l'AI accelera

Dopo oltre un mese di stallo, il governo degli Stati Uniti si prepara finalmente a riprendere la piena operatività, segnando la fine di uno dei blocchi più lunghi della sua storia. Questa mossa non solo promette di ripristinare gli stipendi ai lavoratori federali che per settimane sono rimasti senza, ma pone anche fine a un periodo di carenza di dati economici cruciali, lasciando la Federal Reserve in una posizione di incertezza. Il ritorno alla normalità si preannuncia con un'ondata di ottimismo che sta già riverberandosi sui mercati finanziari globali. Le azioni hanno mostrato un vigore rinnovato, spingendo il dollaro lontano dai minimi mensili, mentre si attende il voto della Camera, a maggioranza repubblicana, su un accordo che rifinanzierebbe le agenzie governative.



Questo blocco, iniziato il primo ottobre, ha creato disagi significativi, persino nel quotidiano di molti: non sono mancati i racconti di membri del Congresso che hanno affrontato lunghi viaggi in auto o persino in moto per raggiungere Washington D.C. e contribuire alla risoluzione della crisi, data la mole di voli cancellati o ritardati.

L'ottimismo per la fine imminente dello shutdown ha innescato una reazione positiva generalizzata. I futures sull'S&P 500 e-mini, l'indice di riferimento statunitense, hanno registrato un leggero rialzo, estendendo la serie positiva per il terzo giorno consecutivo. Anche al di là dell'Atlantico, l'indice MSCI che monitora le azioni dell'Asia-Pacifico (escluso il Giappone) ha visto un incremento dello 0,3%, manifestando una chiara tendenza al rialzo. A Tokyo, il Topix ha addirittura segnato un balzo dell'1%, raggiungendo un nuovo record storico. Questo successo si manifesta nonostante il calo significativo di SoftBank Group, che ha perso fino al 10% in una sola giornata, accumulando una flessione mensile del 25% dopo l'annuncio della vendita totale della sua partecipazione in Nvidia.


Ciononostante, il gigante giapponese degli investimenti tecnologici ha comunque raddoppiato il proprio valore azionario nell'ultimo anno. Non tutti i segnali provenienti dal dinamico settore dell'AI sono, comunque, negativi. Le azioni di Advanced Micro Devices (AMD) hanno infatti registrato un'impennata del 4,8% nelle contrattazioni after-hours. Questo balzo è stato alimentato dalle previsioni della società di raggiungere 100 miliardi di dollari di ricavi annuali dai chip per data center entro i prossimi cinque anni, con l'obiettivo di più che triplicare i propri utili. È una chiara indicazione del potenziale di crescita ancora inespresso nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'hardware a essa dedicato. Anche l'Europa ha iniziato la giornata con segnali positivi sui mercati:
- I futures pan-regionali hanno mostrato un aumento dello 0,3%;
- I futures sul DAX tedesco sono avanzati dello 0,4%;
- I futures sul FTSE di Londra sono rimasti stabili. Questi movimenti suggeriscono che la ritrovata stabilità negli Stati Uniti potrebbe fornire una base solida per la fiducia degli investitori a livello globale, spingendo i mercati a guardare con maggiore ottimismo al futuro economico.


La ripresa del flusso di dati economici statunitensi sarà fondamentale per dare un quadro più chiaro della situazione, permettendo decisioni più informate a tutti gli operatori.


