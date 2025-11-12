L'onda lunga della riapertura negli Stati Uniti: le borse festeggiano e l'AI accelera



Questo blocco, iniziato il primo ottobre, ha creato disagi significativi, persino nel quotidiano di molti: non sono mancati i racconti di membri del Congresso che hanno affrontato lunghi viaggi in auto o persino in moto per raggiungere Washington D.C. e contribuire alla risoluzione della crisi, data la mole di voli cancellati o ritardati.

L'ottimismo per la fine imminente dello shutdown ha innescato una reazione positiva generalizzata. I futures sull'S&P 500 e-mini, l'indice di riferimento statunitense, hanno registrato un leggero rialzo, estendendo la serie positiva per il terzo giorno consecutivo. Anche al di là dell'Atlantico, l'indice MSCI che monitora le azioni dell'Asia-Pacifico (escluso il Giappone) ha visto un incremento dello 0,3%, manifestando una chiara tendenza al rialzo. A Tokyo, il Topix ha addirittura segnato un balzo dell'1%, raggiungendo un nuovo record storico. Questo successo si manifesta nonostante il calo significativo di SoftBank Group, che ha perso fino al 10% in una sola giornata, accumulando una flessione mensile del 25% dopo l'annuncio della vendita totale della sua partecipazione in Nvidia.



Ciononostante, il gigante giapponese degli investimenti tecnologici ha comunque raddoppiato il proprio valore azionario nell'ultimo anno. Non tutti i segnali provenienti dal dinamico settore dell'AI sono, comunque, negativi. Le azioni di Advanced Micro Devices (AMD) hanno infatti registrato un'impennata del 4,8% nelle contrattazioni after-hours. Questo balzo è stato alimentato dalle previsioni della società di raggiungere 100 miliardi di dollari di ricavi annuali dai chip per data center entro i prossimi cinque anni, con l'obiettivo di più che triplicare i propri utili. È una chiara indicazione del potenziale di crescita ancora inespresso nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'hardware a essa dedicato. Anche l'Europa ha iniziato la giornata con segnali positivi sui mercati:

- I futures pan-regionali hanno mostrato un aumento dello 0,3%;

- I futures sul DAX tedesco sono avanzati dello 0,4%;

- I futures sul FTSE di Londra sono rimasti stabili. Questi movimenti suggeriscono che la ritrovata stabilità negli Stati Uniti potrebbe fornire una base solida per la fiducia degli investitori a livello globale, spingendo i mercati a guardare con maggiore ottimismo al futuro economico.



La ripresa del flusso di dati economici statunitensi sarà fondamentale per dare un quadro più chiaro della situazione, permettendo decisioni più informate a tutti gli operatori.