L'economia italiana frena: PIL stabile e inflazione in calo sfidano le attese globali



Un dato, questo, che si allinea a quanto osservato in Germania, ma che si discosta negativamente dalla media della zona euro, dove sia la Francia che la Spagna hanno mostrato ritmi di crescita più vivaci. Al di fuori del continente, la Cina ha visto una modesta accelerazione della sua economia, mentre negli Stati Uniti le aspettative di una minore crescita e di un'inflazione più contenuta hanno spinto la Federal Reserve a tagliare i tassi di interesse nel mese di ottobre, una mossa significativa per i mercati globali. Nonostante un rallentamento generale, l'Italia ha comunque mostrato alcuni segnali di resilienza, soprattutto sul fronte dell'export. Le esportazioni italiane, sebbene abbiano subito una flessione ad agosto, hanno registrato una crescita complessiva dell'1,2% nel periodo compreso tra giugno e agosto, confrontato con i tre mesi precedenti. Nello stesso lasso di tempo, le importazioni hanno evidenziato un lieve calo dello 0,3%, contribuendo a un saldo commerciale positivo.



Per quanto riguarda il settore produttivo, l'indice destagionalizzato della produzione industriale a settembre ha compiuto un balzo in avanti, aumentando del 2,8% rispetto ad agosto. Questa ripresa ha permesso di compensare la brusca caduta del 2,7% registrata nel mese precedente. Nondimeno, analizzando la media del terzo trimestre, l'indice ha mostrato una diminuzione congiunturale dello 0,5%, suggerendo che la ripresa di settembre potrebbe essere un episodio isolato all'interno di un trend più debole. Un aspetto positivo emerge dal mercato del lavoro. A settembre, l'occupazione è aumentata, con una crescita che ha interessato principalmente le donne e quasi tutte le fasce d'età, ad eccezione della categoria tra i 35 e i 49 anni. La tipologia contrattuale ha visto un incremento tra i dipendenti permanenti, una diminuzione tra quelli a termine e una sostanziale stabilità per gli autonomi. L'inflazione in Italia sta vivendo un deciso rallentamento. A ottobre, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ha evidenziato, secondo le stime preliminari, un aumento tendenziale dell'1,3%.



Questo valore è decisamente inferiore alla media della zona euro, che si attesta al +2,1%, e rappresenta una netta decelerazione rispetto ai mesi precedenti. Un capitolo a parte merita l'andamento dei prezzi dei beni alimentari. Tra ottobre 2021 e ottobre 2025, i prezzi degli alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%. Questo incremento è superiore di quasi otto punti percentuali rispetto a quanto registrato dall'indice generale dei prezzi al consumo nello stesso periodo, che ha segnato un +17,3%. La forte crescita osservata negli anni 2022-2023 è stata in gran parte alimentata dallo shock sui listini dell'energia. Questo ha colpito in modo significativo il settore degli alimentari non lavorati, sia direttamente, data l'importanza degli input energetici nella produzione, sia indirettamente, provocando un aumento dei prezzi di prodotti intermedi fondamentali come i fertilizzanti. Negli ultimi due anni, la dinamica di crescita è stata più contenuta, sostenuta in parte dal recupero dei margini di profitto delle imprese nel settore agricolo.



Un quadro complesso che richiede attenzione e risposte mirate per sostenere sia le imprese che il potere d'acquisto dei cittadini.