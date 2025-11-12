Il FTSE MIB vola ai massimi dal 2001: cosa spinge l'indice di Piazza Affari?

La Borsa Italiana ha chiuso la giornata in forte rialzo, con il FTSE MIB che ha segnato un +0,8%, raggiungendo quota 44.793 punti. Questo risultato rappresenta il livello più alto toccato dall'indice dal gennaio 2001, una progressione significativa che estende i guadagni per la terza sessione consecutiva. Un vento di ottimismo ha soffiato su Piazza Affari, trainato in particolare dal dinamismo del settore bancario, in un contesto dove i mercati internazionali attendono con fiducia la probabile fine dello stallo del Governo USA. Il comparto finanziario, infatti, si è rivelato il motore principale di questa spinta rialzista. Le stime sui risultati aziendali sembrano promettere dati più robusti del previsto, alimentando l'entusiasmo degli investitori.



Tra le banche, Mediobanca ha brillato con un incremento del 3%, guidando l'indice e dimostrando una notevole vitalità. Non è da meno il contributo di altre grandi realtà del settore: UniCredit ha registrato un aumento del 2,1%, Intesa Sanpaolo del 1,6%, Poste Italiane dell'1,8% e Generali dello 0,9%. Queste performance consolidate delineano un quadro di fiducia nel settore, che si prepara a consolidare la propria posizione. Non solo banche, il successo si è esteso anche ad altri settori, seppur con dinamiche diverse. Il titolo Recordati è salito del 2,4%, ciononostante l'azienda avesse avvisato che l'utile operativo (core profit) per il 2025 avrebbe potuto attestarsi verso la fascia bassa delle previsioni. Tale cautela derivava dalle previsioni di tassi di cambio sfavorevoli e da un'economia che mostrava segni di debolezza, eppure gli investitori hanno evidentemente guardato oltre le sfide immediate. Non tutti i settori, comunque, hanno partecipato a questa ondata di rialzi. Il comparto delle utility ha mostrato un andamento negativo, con alcune importanti realtà che hanno accusato perdite significative.


La più colpita è stata A2A, che ha subito un brusco calo di oltre il 9%. La ragione di questo arretramento risiede nell'aggiornamento del suo piano strategico, che ha rivelato previsioni sugli utili a breve termine inferiori alle aspettative del mercato. Nonostante il piano preveda obiettivi a lungo termine più ambiziosi, la reazione immediata degli operatori è stata di delusione. Anche altri giganti del settore, come Enel e Terna, hanno registrato leggere flessioni, rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3%, in attesa della diffusione dei loro risultati finanziari prevista per domani. L'ottimismo generale si scontra con alcune specificità settoriali, evidenziando la complessità di un mercato in costante evoluzione. La ritrovata euforia sulla Borsa Italiana resta, per ora, un segnale forte, ma le singole realtà aziendali continuano a mostrare percorsi divergenti.


