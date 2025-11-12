Il FTSE MIB vola ai massimi dal 2001: cosa spinge l'indice di Piazza Affari?



Tra le banche, Mediobanca ha brillato con un incremento del 3%, guidando l'indice e dimostrando una notevole vitalità. Non è da meno il contributo di altre grandi realtà del settore: UniCredit ha registrato un aumento del 2,1%, Intesa Sanpaolo del 1,6%, Poste Italiane dell'1,8% e Generali dello 0,9%. Queste performance consolidate delineano un quadro di fiducia nel settore, che si prepara a consolidare la propria posizione. Non solo banche, il successo si è esteso anche ad altri settori, seppur con dinamiche diverse. Il titolo Recordati è salito del 2,4%, ciononostante l'azienda avesse avvisato che l'utile operativo (core profit) per il 2025 avrebbe potuto attestarsi verso la fascia bassa delle previsioni. Tale cautela derivava dalle previsioni di tassi di cambio sfavorevoli e da un'economia che mostrava segni di debolezza, eppure gli investitori hanno evidentemente guardato oltre le sfide immediate. Non tutti i settori, comunque, hanno partecipato a questa ondata di rialzi. Il comparto delle utility ha mostrato un andamento negativo, con alcune importanti realtà che hanno accusato perdite significative.



La più colpita è stata A2A, che ha subito un brusco calo di oltre il 9%. La ragione di questo arretramento risiede nell'aggiornamento del suo piano strategico, che ha rivelato previsioni sugli utili a breve termine inferiori alle aspettative del mercato. Nonostante il piano preveda obiettivi a lungo termine più ambiziosi, la reazione immediata degli operatori è stata di delusione. Anche altri giganti del settore, come Enel e Terna, hanno registrato leggere flessioni, rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3%, in attesa della diffusione dei loro risultati finanziari prevista per domani. L'ottimismo generale si scontra con alcune specificità settoriali, evidenziando la complessità di un mercato in costante evoluzione. La ritrovata euforia sulla Borsa Italiana resta, per ora, un segnale forte, ma le singole realtà aziendali continuano a mostrare percorsi divergenti.