Vueling e Seduco-Wenergy collaborano per lo sviluppo del Carburante SAF



La compagnia aerea Vueling, parte del gruppo IAG, ha stretto una collaborazione con il gruppo Seduco-Wenergy per la ricerca e lo sviluppo del carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) organico.

Carburante SAF da rifiuti agricoli e guayule

La collaborazione mira a promuovere gli studi sul SAF prodotto da rifiuti agricoli come i liquami, particolarmente abbondanti in Spagna grazie alla concentrazione degli allevamenti suini. Il gruppo Seduco-Wenergy ha già prodotto alcuni lotti di SAF da liquami nel paese. Inoltre, la produzione di SAF si basa anche sull'utilizzo del guayule, una coltura che cresce nelle zone desertiche e che viene impiegata per arricchire il suolo. L'obiettivo è quello di rendere il SAF utilizzabile sui velivoli attuali, contribuendo alla decarbonizzazione dell'aviazione.

I vantaggi del SAF e le prospettive per la Spagna

Il SAF è un carburante che può essere prodotto da diversi tipi di rifiuti, come quelli agricoli, forestali, urbani, oli esausti e dalla CO2 dell'aria, catturata e miscelata con idrogeno verde. L'utilizzo del SAF riduce le emissioni di oltre l'80% rispetto al carburante tradizionale e può essere impiegato senza modifiche sui velivoli già in circolazione. Secondo uno studio di PwC, lo sviluppo dell'industria dei SAF in Spagna potrebbe attrarre investimenti per oltre 22.000 milioni di euro, creare 270.000 posti di lavoro diretti e indiretti e contribuire al PIL per 56.000 milioni entro il 2050. Lo studio evidenzia l'importanza di incentivi per accelerare la transizione verde dell'aviazione in Spagna.

L'impegno di IAG e Vueling per la decarbonizzazione

Il gruppo IAG, a cui appartiene Vueling, è diventato il primo gruppo aereo in Europa a impegnarsi a fornire il 10% di SAF entro il 2030, quasi il doppio rispetto al requisito del 6% dell'Unione Europea. Vueling condivide l'impegno di IAG verso la decarbonizzazione del settore e ha sviluppato diverse linee d'azione, come l'utilizzo del SAF, l'efficientamento della flotta e l'ottimizzazione delle rotte, nel quadro del suo programma Flightpath Net Zero. L'obiettivo è raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050.