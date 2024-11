Tesla: boom per il titolo dopo la vittoria di Trump



Le azioni di Tesla hanno messo a segno una performance impressionante in seguito alla vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi. Il titolo ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 1 trilione di dollari, con un rialzo del 30% dall'inizio dell'anno.

Tesla: un'azienda beneficiaria del "Trump Trade"

Il rally di Tesla è strettamente legato all'ascesa di Trump. Diversi analisti considerano Elon Musk, CEO di Tesla e sostenitore di Trump, come uno dei principali beneficiari del "Trump Trade". In particolare, il ritorno di Trump alla Casa Bianca è visto come un segnale positivo per il settore dell'intelligenza artificiale e della guida autonoma, due settori chiave per Tesla.

Secondo alcuni analisti, la vittoria di Trump segnerà un punto di svolta per Tesla, accelerando lo sviluppo dell'AI e della guida autonoma attraverso la deregulation del settore. Molti gestori hanno alzato il prezzo obiettivo per le azioni Tesla da 300 a 400 dollari, mantenendo una raccomandazione outperform.

Alcuni analisti prevedono che la capitalizzazione di mercato di Tesla potrebbe raggiungere 1.500 miliardi, o addirittura 2.000 miliardi di dollari entro 12-18 mesi, rispetto agli attuali circa 1.000 miliardi.

Risultati solidi e piani futuri per Tesla

Il buon andamento del titolo Tesla è anche dovuto alla pubblicazione di risultati trimestrali solidi. Nel terzo trimestre, le consegne globali sono aumentate, contribuendo a un incremento dell'8% dei ricavi, che hanno raggiunto i 25,2 miliardi di dollari. L'utile netto è invece salito del 17% nel trimestre in esame, attestandosi a 2,2 miliardi di dollari.

Musk ha anche annunciato piani futuri per Tesla, tra cui l'introduzione di versioni a costo ridotto dei modelli esistenti e l'arrivo di un robotaxi dedicato senza volante o pedali nella prima metà del 2025.

Investimenti in AI e robotica

Tesla ha confermato l'intenzione di investire oltre 10 miliardi di dollari in spese in conto capitale quest'anno per espandere i suoi data center e migliorare il software essenziale per il futuro della guida autonoma. Il core business automobilistico resta centrale per Tesla, ma la società punta a espandersi anche nei settori dell'AI e della robotica.