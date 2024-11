Per IBM le aziende puntano sull'AI per la sostenibilità, ma mancano azioni concrete



Secondo il primo Report State of Sustainability Readiness 2024 di IBM, l'88% dei leader aziendali prevede di aumentare gli investimenti in tecnologia per la sostenibilità nei prossimi 12 mesi. Tuttavia, il report rivela una discrepanza tra le ambizioni e le azioni concrete, soprattutto in relazione all'intelligenza artificiale (AI).

L'AI per la sostenibilità: un potenziale inutilizzato

L'AI è considerata da quasi tutti i leader intervistati come un elemento chiave per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Nonostante ciò, solo il 44% delle organizzazioni la utilizza attivamente in questo ambito. Questa disparità è dovuta a diversi fattori, tra cui i vincoli finanziari e la mancanza di competenze.

Il report evidenzia che il 48% degli investimenti in tecnologia per la sostenibilità è "una tantum" e non è finanziato da un budget operativo regolare. Inoltre, il 56% delle organizzazioni non utilizza ancora attivamente l'AI per la sostenibilità. Questo dato è significativo, considerando che 9 intervistati su 10 concordano sul fatto che l'AI influenzerà positivamente il raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità.

Oltre ai finanziamenti, un'altra sfida per l'adozione dell'AI è la mancanza di competenze. La difficoltà nel reperire e trattenere personale esperto in un contesto di carenza di competenze è tra le prime tre sfide aziendali in materia di sostenibilità. Le organizzazioni devono quindi investire non solo nella tecnologia, ma anche nelle persone che possono utilizzarla al meglio.

Misurare la sostenibilità: una sfida per le aziende

Un'altra sfida fondamentale per le aziende è la misurazione della sostenibilità. Sebbene la maggior parte dei leader aziendali si concentri su KPI come il consumo di energia rinnovabile e il riciclaggio, solo una minoranza (29%) indica il miglioramento dell'accuratezza del reporting come uno dei tre principali vantaggi che apprezzerebbero dall'utilizzo di una nuova tecnologia.

Il 50% dei leader aziendali ha ammesso che i dati per misurare i KPI di sostenibilità non sono ancora maturi, il che rende il processo di reporting ancora più complesso. La mancanza di dati accurati e standardizzati ostacola la possibilità di valutare con precisione l'impatto delle iniziative di sostenibilità.

Raccomandazioni per un futuro sostenibile

Il Report State of Sustainability Readiness di IBM fornisce alcune raccomandazioni per affrontare le sfide della sostenibilità. Tra queste:

In primo luogo, le aziende devono investire negli strumenti di AI più adatti alle proprie esigenze. L'AI generativa può fornire intuizioni che aiutano a identificare le opportunità di riduzione delle emissioni di carbonio e a creare scenari e algoritmi per pratiche aziendali più sostenibili.

In secondo luogo, è necessario fare leva sui dati per ridurre il divario di percezione tra dirigenti di alto livello e decision maker di basso livello. Le organizzazioni dovrebbero raccogliere dati riguardanti la totalità del loro business per comprendere meglio la differenza di percezione tra i diversi livelli aziendali. L'utilizzo di strumenti di analisi dei dati e di reporting può far emergere i punti ciechi e mantenere la visibilità e l'allineamento in tutta l'organizzazione.

In conclusione, il report di IBM dimostra che le aziende sono consapevoli dell'importanza della sostenibilità e dell'AI per raggiungere i propri obiettivi. Tuttavia, è necessario un maggiore impegno per colmare il divario tra le ambizioni e le azioni concrete. In particolare, le organizzazioni devono investire in strumenti di AI, sviluppare competenze interne e migliorare i sistemi di misurazione della sostenibilità.