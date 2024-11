Le aziende si stanno muovendo verso la sostenibilità, ma la tecnologia gioca un ruolo chiave



Secondo il Global Sustainability Barometer, pubblicato da Kyndryl e commissionato da Microsoft, le aziende sono sempre più consapevoli dell’importanza della sostenibilità, ma la maggior parte non sta sfruttando a pieno la tecnologia per raggiungere i propri obiettivi ambientali.

L'uso della tecnologia per la sostenibilità è ancora limitato

Lo studio evidenzia che, sebbene l'84% delle aziende riconosca l’importanza strategica della sostenibilità, solo il 21% utilizza effettivamente la tecnologia per ridurre la propria impronta ecologica e definire la propria strategia aziendale orientata alla sostenibilità. Questo significa che c'è un divario significativo tra la consapevolezza del problema e l'azione concreta.

Il rapporto mette in luce alcuni punti chiave:

Solo il 21% delle aziende a livello globale riconosce appieno il duplice ruolo della tecnologia nella riduzione dell'impronta di carbonio e nel raggiungimento degli obiettivi ambientali. Sebbene il 54% delle iniziative di sostenibilità sia inserito nei processi di reporting esistenti, solo il 19% utilizza in modo completo i dati per guidare le decisioni strategiche. Il 55% delle aziende ritiene che l'AI avrà un impatto significativo sui propri obiettivi di sostenibilità, ma il 62% limita ancora l'uso dell'AI all'analisi di dati storici per monitoraggio e reportistica.

Come le aziende possono potenziare le loro strategie di sostenibilità

Il rapporto offre alle organizzazioni un’analisi approfondita e insight strategici per rafforzare e ottimizzare l’impegno verso la sostenibilità. Ecco alcuni punti chiave:

Incorporare la tecnologia nella pianificazione strategica. Oggi, il 38% delle aziende usa l'IT per ridurre l’impatto ambientale, ma solo il 17% ritiene che dati e tecnologia siano elementi determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Nei prossimi anni l'integrazione della tecnologia nei piani aziendali può facilitare la trasformazione di obiettivi in azioni concrete.

Ridefinire il ruolo dell'AI. Il 62% delle organizzazioni impiega l'AI per monitorare consumo energetico ed emissioni, mentre solo il 37% sfrutta l’AI predittiva per anticipare necessità energetiche future basate su modelli e trend. Pianificazione di scenario e strategie di mitigazione dei rischi, se supportate dall’AI, possono ampliare l'approccio aziendale alla responsabilità ambientale.

Sfruttare i dati per una trasformazione proattiva. L'integrazione dei dati attraverso vari sistemi di pianificazione aziendale rappresenta una sfida significativa, e solo il 15% delle aziende impiega i dati per orientare i propri percorsi di trasformazione. Una gestione efficace di dati eterogenei può permettere una comprensione più chiara e precisa del proprio impatto ambientale, favorendo scelte informate in ambito di sostenibilità.

Promuovere una cultura della responsabilità condivisa. Attualmente i CEO continuano a stabilire gli obiettivi di sostenibilità, e il 49% delle organizzazioni considera ora i Chief Sustainability Officer e i team di sustainability come stakeholder fondamentali, un dato in grande crescita rispetto al 27% dello scorso anno. Il passo successivo per le organizzazioni consiste nel pieno coinvolgimento dei team interfunzionali, in particolare delle divisioni finanziaria e tecnologica, per integrare la sostenibilità tra le priorità strategiche aziendali e garantirne un'implementazione efficace.

Pur crescendo l’impiego dell’AI a supporto della sostenibilità, emergono preoccupazioni per il suo impatto ambientale: soltanto il 35% delle organizzazioni considera le implicazioni energetiche derivanti dall’adozione di soluzioni basate sull’AI. A tal proposito, Kyndryl e Microsoft mettono a loro disposizione strategie concrete per misurare le emissioni delle infrastrutture IT e ottimizzare le architetture AI, inclusi modelli di machine learning, al fine di contenere il consumo energetico e limitare gli sprechi. Attraverso un lavoro congiunto con le organizzazioni, garantiscono che i progressi tecnologici contribuiscano positivamente agli obiettivi di sostenibilità, preservando al contempo l’innovazione.

Lo studio include opinioni di 1.355 leader globali del settore della sostenibilità, provenienti da 20 paesi e 9 settori industriali. Condotto tra agosto e settembre 2024, lo studio esplora il rapporto tra sostenibilità e tecnologia, analizzando i ruoli della strategia, dei dati e dell’AI nel raggiungimento di obiettivi ambientali.