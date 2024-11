Classifica eCommerce Italia: Amazon e Subito al vertice



Nel novembre 2025, la Classifica Ecommerce Italia ha registrato un incremento del numero di aziende attive, arrivando a 8.444. Tra i siti di Ecommerce analizzati da Casaleggio Associati, i primi dieci della classifica rimangono invariati nei primi quattro posti: Amazon (Marketplace), Subito (Marketplace), eBay (Marketplace) e Booking (Turismo).

Movimentazioni in classifica

Diverse aziende hanno subito variazioni di posizionamento. Leroy Merlin ha guadagnato una posizione, salendo dal 6° al 5° posto, mentre Temu è passato dall'8° al 7° posto. Mediaworld ha visto un balzo significativo, passando dall'11° all'8° posto. Al contrario, Apple Store ha perso una posizione, scendendo dal 5° al 6° posto. Trenitalia è sceso dal 7° al 9° posto, mentre Ikea ha perso una posizione, passando dal 9° al 10° posto.

Aziende in crescita

Tra le aziende della Top 100, quelle che hanno registrato la maggiore crescita di posizioni nel mese di novembre sono state Farmasave (+58), TuttoFarma (+51), Obi (+36) e Goldbet (+33). Queste aziende hanno dimostrato una significativa espansione nel mercato online.

Media visitatori unici per settore

Casaleggio Associati ha introdotto un nuovo grafico nella sezione "Dati" della Classifica Ecommerce Italia. Questo grafico, aggiornato mensilmente, stima il numero medio di visitatori mensili dei siti di Ecommerce in funzione del settore. Il dato è calcolato sommando i visitatori unici di ogni sito appartenente a una specifica categoria e dividendo per il numero totale dei siti attivi in quella categoria. Questo strumento permette di avere un'idea del numero di visitatori mensili necessari per emergere in un determinato settore.

Indice di italianità per settore

La Classifica Ecommerce Italia ha introdotto un nuovo dato: l'Indice di Italianità per settore. Questo indice indica la percentuale di aziende italiane in un determinato settore. Le Farmacie si posizionano al primo posto con il 99% di aziende italiane, seguite dal settore Alimentare con il 94% e da Editoria e Animali con il 90%.