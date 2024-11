Bitcoin vola a 86000 dollari e il mercato delle cripto valute è di 3000 miliardi



La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane ha scatenato un'ondata di entusiasmo sui mercati finanziari, con il Bitcoin che ha raggiunto nuovi massimi storici e il mercato delle criptovalute che ha superato i 3.000 miliardi di dollari. La corsa al rialzo è alimentata dall'attesa per le politiche economiche di Trump, che si prevede saranno favorevoli al settore tecnologico e alle criptovalute.

Il 'Trump trade' spinge il Bitcoin

Le dichiarazioni di Trump durante la campagna elettorale, in cui ha espresso il suo sostegno per il Bitcoin e per l'abolizione della Federal Reserve, hanno alimentato l'ottimismo tra gli investitori. L'elezione di Trump, insieme alla sua probabile maggioranza in Congresso, ha rafforzato queste aspettative, con un forte riposizionamento su titoli e asset considerati vincitori della "rivoluzione Trump". Il Bitcoin, in particolare, ha beneficiato di questo trend, superando la soglia degli 86.000 dollari e puntando verso i 100.000 dollari entro fine anno. La capitalizzazione del mercato delle criptovalute è tornata a superare i 3.000 miliardi di dollari per la prima volta in tre anni, grazie anche al boom di Coinbase (+17%) e all'apertura da parte della Sec agli Etf sulle criptovalute.

Il dollaro vola, ma il rischio cripto agita i banchieri centrali

Il "Trump trade" ha portato anche ad un apprezzamento del dollaro, che ha raggiunto quota 1,0661 sull'euro. Alcuni analisti prevedono che il dollaro possa raggiungere la parità con l'euro nei prossimi mesi. Tuttavia, il dossier "cripto" continua a destare preoccupazione tra i banchieri centrali. La Fed ha recentemente tagliato i tassi per la seconda volta e la Bce è pronta a seguire a ruota, ma il rischio di un'inflazione importata dovuta a un euro debole limita lo spazio di manovra delle banche centrali. La crescente popolarità delle criptovalute, insieme alle politiche economiche di Trump, rappresentano una sfida importante per i sistemi monetari tradizionali e per la stabilità finanziaria globale.