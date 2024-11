Bitcoin ETF di BlackRock supera l'ETF sull'oro



Il Bitcoin Trust iShares di BlackRock (ticker IBIT) ha raggiunto un traguardo significativo, superando il suo ETF sull’oro in termini di attivo netto in meno di un anno dal suo lancio. Il 7 novembre, l’attivo netto di IBIT ha raggiunto i 33,17 miliardi di dollari, superando l’ETF sull’oro iShares Gold ETF (IAU), che detiene 32,9 miliardi di dollari.

La popolarità dell'ETF su Bitcoin di BlackRock

Questa rapida ascesa ha catturato l’attenzione di investitori e analisti, che la vedono come un potenziale punto di svolta nel panorama degli investimenti. In meno di un anno, IBIT e altri 11 ETF Bitcoin spot hanno raccolto collettivamente 25,5 miliardi di dollari di afflussi netti, e IBIT guida il gruppo mentre cresce l’interesse istituzionale per le criptovalute.

La domanda istituzionale alimenta afflussi record

La crescita esplosiva di IBIT coincide con gli sviluppi recenti nella politica economica degli Stati Uniti. Dopo la vittoria di Donald Trump alle ultime elezioni presidenziali, combinata con un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, gli investitori istituzionali si sono riversati sugli asset crypto come copertura contro la volatilità dei mercati tradizionali.

Si prevedono ulteriori tagli dei tassi e norme pro-crypto all’orizzonte, per questo motivo il momentum dietro l’ETF Bitcoin di BlackRock probabilmente continuerà. Gli afflussi verso IBIT sottolineano un cambiamento nel modo in cui le istituzioni stanno diversificando i loro portafogli, con molti che vedono Bitcoin come un asset a lungo termine piuttosto che un investimento speculativo.

L’approvazione della SEC aumenta la liquidità dell’ETF su Bitcoin

A settembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato la proposta di BlackRock di quotare e negoziare opzioni per IBIT, aumentando ulteriormente il suo appeal per gli investitori istituzionali. Il trading di opzioni, sebbene solitamente associato alla speculazione, può anche offrire opportunità di copertura, rendendo l’ETF attraente sia per i piccoli investitori che per quelli istituzionali.

Il percorso di Bitcoin verso i $100.000: il sentimento di mercato rimane forte

La crescita senza precedenti dell’ETF su Bitcoin di BlackRock ha acceso discussioni sul potenziale di Bitcoin di raggiungere i 100.000 dollari nel prossimo futuro. Attualmente il BTC viene scambiato intorno ai 79.000 dollari, e gli analisti stanno osservando livelli tecnici significativi.

Secondo i dati recenti, Bitcoin ha completato l’estensione di Fibonacci 161,8% a $77.810, con i prossimi livelli di resistenza previsti a $80.400 e $82.180. Un rally continuo potrebbe portare a ulteriori guadagni se gli afflussi istituzionali persistono.

Sebbene l’ascesa di Bitcoin verso i 100.000 dollari non sia garantita, il successo rapido di IBIT riflette un cambiamento di sentiment tra gli investitori, che vedono sempre più Bitcoin come un investimento a lungo termine. Con il sentimento di mercato che continua a crescere attorno all’idea di quadri normativi pro-cripto sotto la nuova amministrazione, gli analisti ritengono che l’appeal di Bitcoin continuerà a crescere. La convergenza tra domanda istituzionale, cambiamenti normativi e innovazioni finanziarie come gli ETF potrebbe alla fine spingere Bitcoin verso nuovi massimi, con $100.000 che non è più visto come un obiettivo improbabile, ma come un traguardo realistico nei prossimi anni.