Amazon punta su Anthropic per competere con OpenAI



Amazon potrebbe investire diversi miliardi di dollari in Anthropic, startup rivale di OpenAI nel campo dell'intelligenza artificiale generativa. Questo investimento segna un passo decisivo per Amazon nella corsa all'AI, un settore in cui il colosso dell'e-commerce è attualmente in svantaggio rispetto a competitor come Microsoft, Google e Meta.

Un secondo investimento per Anthropic

Amazon ha già investito 4 miliardi di dollari in Anthropic nel 2022, ma la startup ha bisogno di ulteriori fondi per coprire i suoi alti costi operativi, stimati in 2,7 miliardi di dollari all'anno. La società sta cercando di sviluppare un'AI generativa in grado di competere con ChatGPT, il modello di linguaggio di OpenAI.

Clausole e pressioni

Questo secondo investimento potrebbe però arrivare con delle condizioni. Amazon potrebbe richiedere ad Anthropic di abbandonare i chip Nvidia, su cui l'azienda sta attualmente allenando il suo modello di AI, e di passare ai chip proprietari di Amazon. Inoltre, Anthropic dovrebbe utilizzare i servizi cloud di AWS (Amazon Web Services).

Una scelta strategica per Amazon

Amazon punta su Anthropic per recuperare terreno nella corsa all'AI. L'azienda è consapevole che l'AI generativa è un settore strategico e che le rivali stanno investendo pesantemente in questo campo. In particolare, Microsoft ha investito 10 miliardi di dollari in OpenAI e sta integrando i modelli di linguaggio di OpenAI nei suoi prodotti, mentre Google ha sviluppato il suo modello di linguaggio, Bard, per competere con ChatGPT.

Un investimento strategico per Anthropic

L'investimento di Amazon potrebbe risultare essenziale per Anthropic, che sta cercando di ottenere finanziamenti da una valutazione di 40 miliardi di dollari. L'azienda ha raccolto finora 9,7 miliardi di dollari, una cifra considerevole ma inferiore ai 21,9 miliardi di dollari raccolti da OpenAI nel suo ultimo round di finanziamento.

Una corsa all'AI molto serrata

La corsa all'AI generativa si sta intensificando e Amazon sta giocando la sua carta con Anthropic. Questo investimento potrebbe essere un punto di svolta nella competizione tra i giganti della tecnologia e potrebbe dare un nuovo impulso allo sviluppo dell'AI generativa.