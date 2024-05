Nuovi rinvii per Plastic Tax e Sugar Tax: le imprese tirano un respiro di sollievo (temporaneo)

'Apprendiamo di un emendamento bollinato del Governo - è il commento di ASSOBIBE, l'Associazione Bevande Analcoliche aderente a Confindustria - volto a non rinviare l'attuazione della Sugar tax, l'imposta che colpisce le sole bibite anche quando prive di zucchero. A poche settimane dalla data di entrata in vigore, prevista per il 1° luglio 2024, questa indiscrezione, se confermata, rappresenta una doccia fredda dopo le ripetute dichiarazioni sul non voler vessare le imprese e le rassicurazioni date al comparto anche nelle ultime settimane sul tema.'

Le modifiche sono contenute nell'emendamento al Decreto legge Superbonus, in discussione al Senato. La Plastic Tax, inizialmente prevista per il 1° luglio 2024, verrà ora posticipata fino al 1° luglio 2026, mentre per la Sugar Tax le proroghe finiscono qui. Questa misura entrerà in vigore in versione 'soft' dal 1° luglio 2024, per poi tornare alla sua formulazione originale dal 2026.

Le imposte in questione

La Plastic Tax è un'imposta dal valore fisso di 0,45 euro che produttori, importatori e consumatori dovrebbero pagare per ogni chilo di prodotti in plastica, venduti o acquistati. La Sugar Tax è un'imposta che colpisce il consumo di bevande analcoliche edulcorate, nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e 0,25 euro per kg nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.