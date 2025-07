Il golden power del governo su Unicredit: la svolta del Tar del Lazio che ridisegna i confini dell'intervento pubblico

L'Ops, annunciata al pubblico da Unicredit il 25 novembre 2024, mira a rafforzare la posizione del gruppo nel panorama bancario italiano, attraverso l'acquisizione di tutte le azioni ordinarie di Banco Bpm. L'imposizione del golden power aveva introdotto limiti che, secondo la banca, interferivano in modo eccessivo con la sua autonomia strategica e industriale. Questo ha spinto Unicredit a cercare giustizia nelle aule del tribunale amministrativo. I due punti su cui il Tar ha dato ragione a Unicredit riguardano il rapporto impieghi/depositi e il project finance. La sentenza del Tar ha riconosciuto la validità delle obiezioni di Unicredit su due delle quattro prescrizioni stabilite dal governo. I giudici hanno ritenuto che tali misure debbano essere riconsiderate, in quanto non pienamente proporzionate o giustificate nel contesto attuale. Il primo aspetto contestato riguardava l'obbligo, imposto per ben cinque anni, di non diminuire il rapporto impieghi/depositi in Italia da parte di Unicredit e Banco Bpm.



L'obiettivo dichiarato era il sostegno a famiglie e piccole e medie imprese. I giudici amministrativi hanno giudicato sproporzionata la durata quinquennale di questa misura. Essi hanno sottolineato come un vincolo temporale così rigido e predefinito non possa essere imposto in assenza di un piano industriale chiaramente definito e approvato. Il Tar ha messo in evidenza che la fissazione di un termine quinquennale non è ragionevole e ha argomentato che la durata della prescrizione dovrebbe, piuttosto che precedere, seguire un'attenta valutazione dei dati economici concreti e la definizione specifica del piano industriale della banca. Ne deriva, per il governo, un obbligo di rivalutare la misura sul fronte temporale, mirando a una maggiore proporzionalità e a un dialogo costruttivo con l'istituto ricorrente. La seconda misura annullata dal Tar concerneva l'obbligo, imposto senza limiti di tempo, di mantenere invariato il livello del portafoglio di project finance detenuto da Unicredit e Banco Bpm.



I giudici hanno ritenuto che una tale prescrizione, priva di qualunque limite temporale, costituisca un'ingerenza diretta e inammissibile del potere pubblico nella strategia creditizia della banca. Il tribunale ha chiarito che questo vincolo non si limita a salvaguardare la presenza di Banco Bpm nel mercato del project finance, ma condiziona in maniera diretta l'autonomia decisionale di Unicredit. Tale imposizione, si è precisato, esorbita dai legittimi confini del golden power. Nondimeno, il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Due delle quattro prescrizioni inizialmente contestate restano pienamente valide. Il Tar le ha ritenute legittime e perfettamente coerenti con le finalità del golden power. È stata confermata la richiesta a Unicredit di mantenere l'attuale peso degli investimenti di Anima Holding, di cui è azionista, in titoli emessi da soggetti italiani, e di sostenerne lo sviluppo. Questa misura, secondo il governo, è giustificata dalla necessità di assicurare la stabilità del risparmio gestito e di supportare il mercato dei capitali domestico.



Infine, permane l'obbligo per Unicredit di cessare entro nove mesi tutte le sue attività finanziarie nella Federazione Russa. Il Tar ha respinto le contestazioni della banca, ritenendo la misura legittima in considerazione dei persistenti rischi geopolitici e delle sanzioni internazionali in corso. Va detto che, secondo fonti vicine all'istituto, la concreta applicabilità di tale obbligo è resa difficile, se non limitata, dalle restrizioni imposte dalle autorità russe, le quali ostacolano materialmente la cessione delle attività. La sentenza del Tar è stata accolta con una certa soddisfazione in casa Unicredit. Sebbene alcune delle prescrizioni imposte dal governo siano rimaste in piedi, il pronunciamento costituisce un precedente di notevole importanza: è la prima volta che un intervento di golden power di tale entità viene, almeno in parte, ridimensionato da un giudice amministrativo. Questa decisione non appare in grado di compromettere l'Ops su Banco Bpm, che rimane formalmente aperta fino al 23 luglio.



Unicredit, però, potrebbe convocare a breve il consiglio di amministrazione per valutare le implicazioni strategiche e operative del verdetto, anche alla luce del giudizio ancora pendente della Commissione Europea sulla compatibilità del golden power con il diritto dell'Unione.