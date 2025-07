Il paradosso del BTP 2072: rendimento alle stelle, spread ai minimi

Nondimeno, la sua quotazione è scesa a 57,85 centesimi, registrando una flessione del 6%. Questa discesa marcata ha spinto il rendimento del BTP 2072 in alto di quasi lo 0,30%. Se a giugno era appena sotto il 4%, di recente ha sfiorato il 4,30%. Chi ha scelto di acquistarlo in queste ultime ore, con l'intenzione di tenerlo fino alla scadenza, potrebbe maturare un rendimento complessivo più alto del 13,5% rispetto a un mese fa. Ciononostante, siamo ancora distanti dai valori minimi toccati nell'ottobre del 2023, quando la quotazione si fermò a 49,10 centesimi. Eppure, il titolo è ritornato ai livelli più bassi dall'inizio di marzo, un periodo di quattro mesi. Questa dinamica non è un caso isolato; essa interessa tutti i bond a lunghissima scadenza, inclusi giganti come il bond secolare emesso dall'Austria. Una pressione sui prezzi, tangibile e diffusa, si manifesta a causa di aspettative di inflazione incerte per il lungo termine. A ciò si aggiunge il riarmo in Europa, che prospetta un aumento del debito nazionale e, conseguentemente, una crescita delle emissioni.



Nonostante il calo della quotazione, l'attuale prezzo del BTP 2072 eleva la cedola effettiva netta al 3,25%. Questo valore rappresenta il rendimento immediato che il BTP 2072 offre anno dopo anno, fino alla sua scadenza. E, con un'inflazione che si prevede contenuta anche per i prossimi anni, questo rendimento potrebbe risultare più che positivo anche in termini reali. Il titolo mantiene, con tutto ciò, un forte appeal speculativo: un calo del rendimento di appena un punto percentuale potrebbe tradursi in un apprezzamento di quasi il 23%, spingendo la quotazione oltre i 70 centesimi. Però, a differenza dei mesi scorsi, il clima di mercato è divenuto più incerto. Manca oggi una chiara e condivisa idea su quando i prezzi del tratto lungo della curva dei rendimenti potranno finalmente mostrare un segno di recupero.