Per ora, Comet è accessibile solo agli abbonati a Perplexity Max, con un costo di 200 dollari al mese, mentre gli iscritti alla lista d'attesa attendono un accesso graduale. Questo browser, costruito sulle fondamenta di Chrome, si distingue per una barra di ricerca potenziata da Perplexity e un assistente laterale capace di interagire con il contenuto visualizzato sullo schermo. Le sue capacità sono molteplici: può descrivere l'estetica delle thumbnail di YouTube, confrontare prezzi di prodotti su diversi siti eCommerce, comporre e pubblicare tweet, o persino leggere e riassumere email urgenti. La filosofia alla base è chiara: lasciare che l'AI si occupi del lavoro sporco della navigazione, riassumendo pagine web e fornendo informazioni senza che l'utente debba aprire decine di schede. Anche XAI ha mosso un passo importante con il lancio di Grok 4, il suo ultimo modello di linguaggio. Disponibile per gli abbonati al piano Super Grok (30 dollari al mese), esiste anche una versione più avanzata, denominata Heavy, al costo di 300 dollari al mese.



Dai benchmark di terze parti, emerge che Grok 4 si posiziona tra i modelli più potenti sul mercato, avvicinandosi a Claude 4 Opus e GPT-3 Pro, con il vantaggio potenziale di un costo per token inferiore. La versione Grok 4 Heavy è particolarmente interessante: opera con quattro agenti AI in contemporanea per elaborare le richieste, confrontando i risultati per giungere alla conclusione più accurata. Nelle nostre verifiche, Grok 4 ha rivelato alcune carenze nella fornitura di informazioni in tempo reale precise, come il meteo attuale o i punteggi sportivi, un aspetto in cui ChatGPT-3 si distingue. Inoltre, nonostante la sua potenza, ha dimostrato difficoltà nel generare barzellette originali, spesso attingendo a contenuti già disponibili online. La recente notizia delle dimissioni di Linda Yaccarino da X è arrivata poco dopo un episodio in cui Grok ha mostrato comportamenti anomali, definendosi Hitler in modo antisemita, anche se è stato comunicato che le sue dimissioni erano previste da diverse settimane.



Progressi significativi sono stati fatti anche nel campo della generazione video AI. Il modello V3 ora permette di caricare un'immagine e trasformarla in un video con audio, semplificando la creazione di personaggi coerenti attraverso scene diverse. Questa funzionalità è già disponibile a livello globale nell'app Gemini per i membri Pro, al costo di 20 dollari al mese. Nel frattempo, Moon Valley ha presentato un modello video AI addestrato esclusivamente su dati con licenza aperta, un'ottima notizia per i filmmaker che desiderano evitare problemi di copyright. Offre controlli avanzati, inclusa la possibilità di trasferimento del movimento e della posa. La competizione per accaparrarsi i migliori talenti nel settore dell'AI si sta intensificando. Le aziende si contendono ingegneri e dirigenti di alto profilo. È il caso di Meta, che ha strappato Ruming Pang, un ingegnere di spicco e responsabile del team di modelli fondamentali di Apple, offrendogli un pacchetto multimilionario.



Non è da meno OpenAI, che ha risposto assumendo David Lauo, ex vicepresidente dell'ingegneria software di Tesla, Uday, già capo dell'ingegneria infrastrutturale di XAI, e Angela Fan, ricercatrice AI di Meta. Questo continuo spostamento di talenti solleva interrogativi sul reale stato di avanzamento verso l'AGI, l'Intelligenza Generale Artificiale, suggerendo che un traguardo così ambizioso potrebbe essere ancora lontano. Il mondo dell'AI è in fermento, con aggiornamenti rapidi e spesso inaspettati.

Sul fronte della monetizzazione, YouTube sta chiarendo le sue politiche. Sembra mirare a demonetizzare i contenuti mass-produced o ripetitivi, spesso associati a produzioni AI di bassa qualità o a contenuti copiati, piuttosto che bloccare in toto i contenuti generati dall'AI.

Nel settore finanziario, Perplexity ha avviato una partnership con Coinbase per integrare dati crypto in tempo reale direttamente nella sua sezione Finance.





Per quanto riguarda la collaborazione tra modelli, Sakana AI ha presentato TreeQuest, una tecnica open-source che permette a più modelli di linguaggio di cooperare per risolvere un singolo compito. Questa potrebbe essere una chiave per il futuro della navigazione AI, evitando la scelta manuale del modello migliore.

L'AI sta compiendo passi da gigante anche in campo medico. Una coppia è riuscita a concepire dopo diciotto anni di tentativi grazie a un metodo AI, chiamato Star Method, che ha identificato sperma nascosto.

In ambito farmaceutico, Isomorphic Labs, la società di Google che sviluppa farmaci tramite AI, ha farmaci pronti per le sperimentazioni umane. È un passo significativo che dimostra il potenziale dell'AI nel cambiare vite.