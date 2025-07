Sorpresa nel settore bancario italiano: Crédit Agricole si rafforza su Banco BPM e cambia gli equilibri

Attualmente, l'istituto francese detiene una quota del 19,8%. La sua intenzione è consolidare questa posizione. Crédit Agricole ha precisato con chiarezza la sua strategia. "Non intendiamo acquisire né esercitare il controllo su Banco BPM," ha ribadito in una nota. L'operazione rispetterà la soglia del 30%, che farebbe scattare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria. Non è prevista, al momento, alcuna richiesta per un posto nel consiglio di amministrazione della banca italiana. Diverse ragioni sostengono questa mossa. Sono principalmente di natura contabile e strategica. L'intenzione di superare il 20% mira a evitare che la volatilità del titolo Banco BPM influenzi negativamente il bilancio consolidato di Crédit Agricole. Superando questa soglia, la partecipazione potrà essere classificata come "influenza significativa". Questo permetterà di adottare il metodo del patrimonio netto per la contabilizzazione, offrendo una maggiore stabilità nella rendicontazione finanziaria.



È un'operazione che riflette una visione a lungo termine. Crédit Agricole si conferma un partner industriale stabile. L'obiettivo è rafforzare la propria posizione. Gli equilibri di governance della banca milanese non verranno modificati. Il rafforzamento della posizione francese arriva in un momento cruciale per UniCredit. L'istituto guidato da Andrea Orcel è ancora in attesa di una sentenza. Il Tar del Lazio deve pronunciarsi sul ricorso contro l'intervento del governo. Questo riguardava il Golden Power, uno strumento che ha ostacolato il tentativo di acquisizione di Banco BPM. Nel frattempo, l'offerta pubblica di scambio lanciata da UniCredit appare sempre più difficile da realizzare. Massimo Tononi, presidente di Banco BPM, ha espresso una posizione chiara: "Mi sembra un'offerta del tutto insoddisfacente, gli azionisti lo hanno capito e infatti non vi sono adesioni." Ha rilasciato questa dichiarazione a margine dell'assemblea ABI 2025.



La possibilità che Crédit Agricole possa spingersi fino al 29%, pur rimanendo sotto la soglia dell'Opa obbligatoria, complica ulteriormente i piani di Orcel. Il suo obiettivo è raggiungere una quota di controllo del 66%. La presenza massiccia del gruppo francese rende un confronto diretto quasi inevitabile. Questo è vero anche alla luce dell'alleanza esistente tra le due banche. Tale collaborazione riguarda la gestione del risparmio, e il suo rinnovo è previsto per il 2027.