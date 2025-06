Workday svela strumenti AI e spinge sull'innovazione in HR e Finance

A Workday DevCon 2025, l'evento annuale dedicato agli sviluppatori, Workday, Inc. ha presentato un nuovo set unificato di strumenti pensati proprio per loro. L'obiettivo è portare la potenza di Workday Illuminate direttamente nelle mani degli sviluppatori, dei clienti e dei partner, facilitando la personalizzazione e la connessione di app e AI Agent all'interno della piattaforma Workday. Questo annuncio segna un passo importante verso l'accelerazione dell'innovazione legata all'Agentic AI in tutta l'azienda.