Turismo in Italia: un primo trimestre 2025 con bilancio positivo secondo Banca d'Italia

Questa maggiore presenza si è tradotta in un incremento della spesa complessiva. I turisti internazionali hanno lasciato nelle casse italiane ben 3,2 miliardi di euro nei primi tre mesi dell'anno.

Anche gli italiani hanno viaggiato di più oltre confine, con un aumento del 5% nella spesa per destinazioni estere. Complessivamente, la loro spesa si è attestata a 2,6 miliardi di euro. È interessante notare come i viaggiatori italiani abbiano mostrato una preferenza maggiore per mete al di fuori dell'Unione Europea rispetto al passato.

L'incremento dei pernottamenti ha giocato un ruolo cruciale. Questa permanenza prolungata nel nostro Paese ha contribuito ad aumentare la spesa media per visitatore. Sia i cittadini dell'Unione Europea che quelli provenienti da Paesi extra-UE hanno scelto l'Italia come destinazione.

Guardando ai flussi di spesa dei turisti stranieri nel primo trimestre, i dati forniti dalla Banca d'Italia delineano un quadro preciso.

- I viaggiatori dall'Unione Europea guidano la classifica, con una spesa di circa 4,351 milioni di euro;

- Seguono i viaggiatori provenienti dai Paesi extra-UE (categoria che include Regno Unito, Svizzera e Russia), che hanno speso 1,471 milioni di euro;

- I cittadini di Stati Uniti e Canada si posizionano subito dopo, contribuendo con una spesa di 1,446 milioni di euro;

- Infine, i visitatori dall'Asia hanno speso poco più di un milione di euro.

Sul fronte della spesa degli italiani all'estero nello stesso periodo, le cifre fornite dalla Banca d'Italia mostrano le seguenti preferenze:

- I viaggi in Europa rappresentano la quota maggiore della spesa totale, pari a 2,832 milioni di euro;

- Nel Regno Unito, la spesa degli italiani è stata di 393mila euro;

- La Svizzera ha registrato una spesa di 360mila euro;

- Negli Stati Uniti, la spesa si è attestata a circa 1 milione e 265mila euro;

- La spesa in Russia è stata marginale, pari a soli 12mila euro.

Questi numeri confermano la solidità del settore turistico italiano. L'aumento degli arrivi e della spesa straniera, unito a un saldo positivo della bilancia turistica, rappresenta un'iniezione di fiducia per l'economia. Il flusso di visitatori, sia europei che da mercati lontani come Stati Uniti e Asia, evidenzia l'attrattiva globale del nostro Paese. È un segnale importante che il settore saprà certamente capitalizzare nei prossimi mesi, puntando a consolidare questi risultati positivi.