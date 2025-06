Mercati europei: tensione in medio oriente e tariffe USA cambiano il quadro

Il timore è che l'aumento dei costi dell'energia possa alimentare le pressioni inflazionistiche globali.

Ma i venti contrari arrivano anche da altri fronti.

La tanto attesa tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, annunciata con grande clamore, si dimostra fragile. Sembra aver messo un freno temporaneo alle ostilità tra le due superpotenze economiche, però la mancanza di dettagli concreti continua a inquietare gli investitori. Il presidente cinese Xi Jinping non ha ancora dato il suo via libera all'accordo. Restano in sospeso molti aspetti pratici su come saranno applicate le nuove regole. E le restrizioni americane sull'export di chip avanzati basati sull'AI sono ancora in vigore. Come se non bastasse, con la scadenza dell'8 luglio che si avvicina rapidamente per le tariffe globali, Trump è tornato al suo stile unilaterale.

Ha annunciato che invierà lettere ad altre decine di paesi, definendo i termini commerciali che potranno accettare o rifiutare.

L'incertezza si riflette già sui conti delle aziende.

Inditex, il colosso proprietario di Zara, ha recentemente deluso con la sua trimestrale. Hanno sottolineato proprio le difficoltà legate alle tensioni commerciali.

In questo contesto, le valutazioni sui mercati azionari cominciano a sembrare eccessive. Questo aumenta i rischi per gli investitori nel caso di una correzione.

Anche lo status del dollaro come bene rifugio viene messo in discussione. L'euro ha toccato i massimi da sette settimane contro il dollaro. Quest'anno ha guadagnato l'11%, il maggiore balzo annuale dal 2017. Anche se i futures europei segnano un calo dello 0.7% e quelli statunitensi indicano un'apertura in ribasso, gli indici di riferimento delle due aree si trovano ancora a circa il 2% dai loro record storici.

Lo sguardo degli investitori ora si sposta sulle banche centrali. La prossima settimana si preannuncia intensa, con le decisioni di politica monetaria di alcune delle più importanti istituzioni globali. Attese le mosse della Federal Reserve (Fed), della Bank of Japan (BoJ) e della Bank of England (BoE). Forse da loro arriveranno indicazioni più chiare sul futuro dell'economia mondiale.

Intanto, oggi si attendono dati economici chiave dal Regno Unito. Previsti report sul PIL e sulla produzione manifatturiera. Entrambi dovrebbero mostrare una flessione su base mensile. Questo riflette l'approccio cauto della BoE sulla politica monetaria.