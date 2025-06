La battaglia per Banco BPM: il Tar respinge il ricorso, Piazza Meda non molla

Subito dopo aver appreso la notizia, i vertici dell'istituto hanno ribadito con fermezza: "per noi il contesto non cambia". Prendono atto della decisione del Tar, pur manifestando l'abitudine a non avere chiarezza sui tempi e sulle reali intenzioni dell'offerente riguardo questa operazione che, evidenziano, ha una durata straordinaria. Si parla di circa otto mesi, contro una media delle ultime operazioni comparabili che si attesta sui cinque mesi. Dalla sede di Piazza Meda si osserva come, nonostante i sette mesi di attesa per una chiarezza sulle intenzioni dell'offerente, l'OPS sia straordinariamente lunga rispetto alla media del settore, circa otto mesi contro i cinque usuali. Questa situazione, a loro avviso, limita significativamente la flessibilità strategica necessaria in un momento decisivo per il riassetto del settore del credito a causa della cosiddetta passivity rule.

Si sottolinea che il mercato ha sempre dimostrato che l'OPS lanciata su Banco BPM non è conveniente per gli azionisti, e non lo è mai stata sin dal primo giorno. L'offerta è nata senza premio e tale è rimasta, con uno sconto che attualmente si posiziona tra il sette e l'otto percento. Questo contrasta nettamente con le due precedenti operazioni straordinarie comparabili, dove il premio ha raggiunto il quarantacinque percento, un valore che equivarrebbe, con riferimento all'OPS di UniCredit, a circa quattro virgola cinque miliardi di euro. Inoltre, l'operazione viene considerata incerta anche perché non è mai stato comunicato un piano industriale chiaro, elemento che sfavorisce ulteriormente gli azionisti di Banco BPM. Le considerazioni in merito sono già state ampiamente espresse dalla banca attraverso i propri comunicati ufficiali.

Le recenti informazioni emerse sui media riguardanti le possibili cessioni di filiali proposte dall'offerente in molti dei territori di riferimento di Banco BPM destano ulteriore e profonda preoccupazione. Tale scenario coinvolge il futuro di colleghi, famiglie, piccole e medie imprese e comunità locali che fanno affidamento sulla rete della banca. Spiace, infine, per rispetto degli stakeholder e del mercato, continuare a leggere dichiarazioni dall'offerente che non chiariscono le sue reali intenzioni sulla scelta di procedere o meno con l'offerta pubblica di scambio. Tutta la vicenda si inserisce nel più ampio contesto del risiko bancario italiano, iniziato verso la fine del duemilaventiquattro. L'OPS, inizialmente prevista per concludersi il ventitré giugno, è stata prorogata dalla Consob al ventitré luglio dopo che il governo italiano ha attivato il golden power per tutelare Banco BPM.



Questa proroga è stata l'oggetto del ricorso al Tar respinto nei giorni scorsi, con il tribunale che ha anche condannato Piazza Meda al pagamento delle spese legali. La data del ventitré luglio rimane dunque il termine per l'OPS, ma resta un altro passaggio legale fondamentale nel complesso quadro: l'udienza, fissata per il nove luglio, in cui si discuterà il ricorso presentato da UniCredit contro l'applicazione del golden power da parte dello stato italiano. Il futuro di questa offerta e parte del settore bancario continuano ad essere appesi a decisioni legali e strategiche che si intrecciano in un complesso scenario.