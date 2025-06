Il mercato del lavoro in Italia accelera nel primo trimestre 2025 (ISTAT)

La spinta maggiore è arrivata dai contratti a tempo indeterminato, aumentati di 143 mila unità (+0,9%). Anche gli indipendenti sono cresciuti, seppur in misura minore (+18 mila, +0,3%). Al contrario, i dipendenti a termine hanno continuato a diminuire, perdendo 20 mila unità (-0,8%). Questa crescita congiunturale si è tradotta in un aumento del tasso di occupazione 15-64 anni, salito al 62,7% (+0,4 punti in tre mesi). Il tasso di disoccupazione 15-74 anni è rimasto stabile al 6,1%. Il tasso di inattività 15-64 anni è sceso al 33,1% (-0,4 punti). Guardando al quadro annuale (primo trimestre 2025 rispetto al primo trimestre 2024), la crescita dell'occupazione è ancora più marcata. Si contano 432 mila occupati in più, pari a un aumento dell'1,8%. Ancora una volta, i contratti a tempo indeterminato sono stati il motore principale, crescendo del 4,0%, mentre i dipendenti a termine sono diminuiti del 6,7%.

Anche gli indipendenti hanno registrato un calo contenuto dello 0,4%. L'aumento degli occupati a tempo pieno (+3,4%) ha più che compensato la flessione di quelli a tempo parziale (-5,5%). La diminuzione delle persone in cerca di occupazione è significativa su base annua, con 217 mila disoccupati in meno (-11,0%). Il tasso di disoccupazione è sceso al 6,8%, in calo di 0,9 punti percentuali. Anche il numero di inattivi nella fascia 15-64 anni è diminuito, di 95 mila unità (-0,8%), portando il tasso di inattività al 32,9% (-0,3 punti).

Questi miglioramenti nel mercato del lavoro non sono stati uniformi sul territorio. La crescita del tasso di occupazione è stata più intensa nel Mezzogiorno (+1,3 punti percentuali) rispetto al Nord (+0,7) e al Centro (+0,5). Il Sud ha anche registrato la maggiore diminuzione del tasso di disoccupazione (-1,5 punti), così come una riduzione più forte del tasso di inattività.

Per quanto riguarda le caratteristiche demografiche, il tasso di occupazione è aumentato in modo più accentuato per le donne e per gli individui nella fascia di età 50-64 anni. Anche gli stranieri hanno mostrato una crescita più robusta del tasso di occupazione e una diminuzione più forte di quello di disoccupazione rispetto agli italiani. L'istruzione gioca un ruolo chiave: il tasso di occupazione cresce maggiormente per i laureati, raggiungendo l'83,6%, evidenziando divari persistenti rispetto a chi ha il diploma (67,7%) o al massimo la licenza media (44,3%).

Sul fronte della domanda di lavoro da parte delle imprese, le posizioni lavorative dipendenti nell'industria e nei servizi sono aumentate dello 0,6% congiunturalmente e dell'1,9% tendenzialmente. Questa crescita ha riguardato sia il tempo pieno che il tempo parziale. Le posizioni in somministrazione, dopo un periodo di calo, hanno mostrato un leggero aumento congiunturale (+0,6%), ma restano in diminuzione su base annua (-1,9%).



I contratti intermittenti, invece, continuano a crescere con decisione (+1,6% congiunturale, +5,8% tendenziale).

Le ore lavorate per dipendente sono aumentate leggermente nel trimestre (+0,3%), ma sono diminuite su base annua (-0,8%). Il ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) rimane su livelli bassi, scendendo a 7,8 ore ogni mille ore lavorate tendenzialmente. Anche il tasso dei posti vacanti è calato leggermente all'1,9%.

Un aspetto che merita attenzione è il costo del lavoro. Su base annua, è aumentato in modo significativo del 4,6%. Questo incremento è dovuto sia all'aumento delle retribuzioni lorde di fatto (+4,1%) sia, in misura maggiore, dei contributi sociali (+6,3%). Questo rialzo riflette il proseguimento dei miglioramenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e, al contempo, l'esaurimento di alcune agevolazioni contributive che avevano contenuto i costi in precedenza.



I dati provvisori per aprile 2025 indicano una stabilità nel numero degli occupati rispetto al mese precedente, con un lieve calo del tasso di disoccupazione e un modesto aumento del tasso di inattività. Il quadro generale del primo trimestre 2025 per il mercato del lavoro Italia appare quindi robusto, caratterizzato da una crescita solida dell'occupazione, in particolare quella stabile, e da una contrazione di disoccupazione e inattività, pur in un contesto di aumento del costo del lavoro.