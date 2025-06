Il balzo di Oracle: c'à chi aumenta il prezzo obiettivo e il ruolo di cloud e AI

Questo indicatore chiave, che misura gli impegni di spesa futuri dei clienti per servizi già contrattualizzati, potrebbe raddoppiare, passando dai $138 miliardi stimati per l'anno fiscale 2025 a ben $276 miliardi nell'anno fiscale 2026. L'azienda sembra aver intrapreso una fase di enorme popolarità tra le imprese, un livello di successo non così elevato dalla fine degli anni '90, l'epoca d'oro di internet. A trainare questa rinnovata spinta è l'ampia adozione dei suoi servizi cloud: database, applicazioni e soprattutto l'infrastruttura AI. Oggi Oracle vanta una capitalizzazione di mercato di circa $494,6 miliardi e ricavi annuali consistenti. Le azioni mostrano un forte slancio, con un guadagno del 27% nell'ultimo anno. Ma l'analisi del rapporto Prezzo/Utili (P/E), che si attesta a 40,4 volte secondo alcuni dati, suggerisce che il titolo appaia sopravvalutato rispetto al suo Fair Value.

Piper Sandler ha ammesso come le preoccupazioni espresse in aprile, relative al rischio che le significative spese in conto capitale (CapEx) potessero prosciugare gran parte o tutti i flussi di cassa operativi nell'anno fiscale 2026, fossero affrettate. La forza del portafoglio ordini e la maggiore visibilità sulla crescita futura hanno messo in ombra tali timori. Nondimeno, il rating "Neutral" è stato mantenuto. Le motivazioni risiedono nei crescenti rischi legati all'intensità di capitale. Questi potrebbero ampliare la posizione debitoria netta e comprimere i margini nel breve termine. Tali elementi, secondo la valutazione, potrebbero incrementare la volatilità e frenare l'espansione dei multipli del titolo. Recentemente, Oracle Corporation ha presentato risultati solidi per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2025. L'utile per azione (EPS) ha raggiunto $1,70, superando le previsioni che si attestavano a $1,64.

I ricavi sono arrivati a $15,9 miliardi, leggermente superiori ai $15,58 miliardi attesi. Una spinta decisa è arrivata dal segmento dei servizi cloud e supporto licenze, che ha registrato un aumento del 12%. L'anno fiscale 2025 si è chiuso con ricavi totali pari a $57,4 miliardi, in crescita del 9% rispetto all'anno precedente, e un EPS non-GAAP di $6,00. Le proiezioni per l'anno fiscale 2026 sono ottimistiche. La società prevede che i ricavi totali supereranno i $67 miliardi. In particolare, i ricavi dal cloud dovrebbero crescere di oltre il 40%. Il focus strategico sul cloud e sulle iniziative legate all'AI rimane centrale per la strategia di crescita di Oracle. A sostegno di questa espansione nel cloud, sono previste spese in conto capitale significative, con oltre $25 miliardi stanziati per l'anno fiscale 2026.



Le prospettive future appaiono positive, secondo quanto comunicato dai dirigenti dell'azienda.