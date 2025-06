Eurostat: i prezzi agricoli sono aumentati nel primo trimestre del 2025

Tra i principali prodotti agricoli, si sono registrati forti aumenti dei prezzi di latte (+12,6%), uova (+10,7%) e cereali (+9,6%) rispetto al primo trimestre del 2024. Al contrario, si sono registrati forti cali per olio d'oliva (-43,5%), patate (-13,4%) e suini (-11,2%).



Tra gli input non correlati agli investimenti, l'aumento maggiore ha riguardato le spese veterinarie (+3,0%), con incrementi più moderati per i fertilizzanti (+0,9%) e per energia e lubrificanti (+0,7%).

I prezzi sono aumentati nella maggior parte dei Paesi dell'UE

Gli aumenti dei prezzi alla produzione agricola nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso trimestre del 2024 sono stati generalizzati. Tra i 23 paesi dell'UE che hanno registrato aumenti dei prezzi, i tassi più elevati si sono registrati in Irlanda (+19,3%), Lussemburgo (+15,6%) e Ungheria (+14,6%).





Al contrario, i prezzi sono diminuiti in Spagna (-9,7%), Grecia (-7,1%), Portogallo (-2,8%) e Malta (-2,0%).



Per quanto riguarda gli input non correlati agli investimenti, 14 Paesi hanno registrato aumenti dei prezzi nel primo trimestre del 2025 rispetto al primo trimestre del 2024. I tassi di aumento più elevati sono stati registrati in Ungheria (+6,8%), Paesi Bassi (+6,2%) e Romania (+5,8%).



Al contrario, Lituania (-5,0%), Cipro (-3,8%) e Lettonia (-3,6%) hanno registrato i tassi più elevati di calo dei prezzi.