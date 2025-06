Bitpanda svela Vision VSN: cosa cambia per il Web3 in Europa

Lukas Enzersdorfer-Konrad, Vice CEO di Bitpanda, ha osservato: "Vision rappresenta la forza motrice dietro ogni nostra iniziativa nel Web3, un po' come l'elettricità nella vita moderna. Alimenta l'ecosistema, connette i nostri prodotti e gratifica gli utenti che utilizzano gli strumenti che stiamo sviluppando. Questo si traduce in benefici concreti per tutti nell'ecosistema Bitpanda e oltre, dai risparmi sulle commissioni e lo staking, alla governance e ai programmi fedeltà".

L'ecosistema Web3 di Bitpanda si distingue per un approccio basato sull'utilità concreta, a differenza di molti progetti che rimangono sperimentali. È stato pensato per gli utenti di tutti i giorni e mira a rendere il Web3 accessibile a milioni di persone, proprio come Amazon ha reso lo shopping online una pratica comune.

Con quasi 7 milioni di utenti, l'obiettivo di Bitpanda è fornire accesso al Web3 in modo sicuro e conforme alle normative, senza compromettere la semplicità d'uso.

Oltre a Vision (VSN), la suite di prodotti Web3 di Bitpanda include diversi componenti chiave:

- Bitpanda DeFi Wallet: Un punto di accesso intuitivo per i consumatori. È uno smart wallet che offre tutto ciò che serve per scambiare, guadagnare e gestire asset on-chain attraverso le principali reti blockchain, tutto da un'unica applicazione facile da usare. Pensato sia per chi è già esperto di criptovalute sia per i nuovi arrivati, consente di operare con una sicurezza di livello istituzionale. Al lancio, il wallet supporterà oltre 5.000 token su reti come Ethereum, Solana, Polygon, BNB Chain, Avalanche, Optimism, Base e Arbitrum;

- Vision Protocol: Un motore di liquidità per scambi tra diverse blockchain senza intoppi.

Questo protocollo aggrega i principali exchange decentralizzati e bridge come 1inch, Jupiter e Rango per fornire swap fluidi tra le catene, perfettamente integrati nel Bitpanda DeFi Wallet;

- Vision Chain: Il Layer 2 conforme d'Europa. Si tratta di una rete Ethereum Layer 2 dedicata, progettata per la tokenizzazione di asset del mondo reale. Vision Chain funge da spina dorsale normativa per la finanza on-chain europea, portando titoli, materie prime e valute fiat on-chain in un unico strato unificato;

- Bitpanda Launchpad: Una piattaforma per accelerare l'innovazione. Permette il lancio di progetti crypto di alta qualità e attentamente selezionati. Bitpanda Launchpad mira a garantire la protezione degli investitori, la legittimità dei progetti e un accesso rapido a team promettenti e alla quotazione su Bitpanda e i suoi partner.



Per gli investitori, significa accesso anticipato all'avanguardia dell'innovazione DeFi, creando un vantaggio sia per gli sviluppatori che per gli utenti.

Eric Demuth, Co-Fondatore e CEO di Bitpanda, ha affermato: "Siamo fermamente impegnati a costruire il futuro on-chain in modo che sia conforme, sicuro e facile da usare. Proprio come Apple ha fatto con gli smartphone. Per questo abbiamo messo insieme un team solido di esperti del settore Web3 – e questi sono solo i primi passi dei nostri ambiziosi progetti".