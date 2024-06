Oracle cresce nell'anno fiscale 2024 e anche l'Italia brilla

Le dichiarazioni del management Oracle

'Nel terzo e quarto trimestre, Oracle ha firmato i più grandi contratti di vendita della sua storia, grazie all'enorme richiesta di addestramento di LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni) di AI in Oracle Cloud', ha dichiarato Safra Catz, la CEO di Oracle. 'Queste vendite record hanno fatto salire le RPO (NdR Remaining Performance Obligations, il totale degli obblighi di prestazione rimanenti in Q4, ovvero l'insieme degli importi futuri non ancora fatturati per contratti esistenti) del +44% a 98 miliardi di dollari. Per tutto l'anno fiscale 2025, mi aspetto che la forte domanda di AI continui a spingere le vendite e le RPO di Oracle sempre più in alto, con una crescita del fatturato a due cifre. Ritengo inoltre che in ogni futuro trimestre la crescita dovrebbe essere più rapida che nel precedente, man mano che la capacità accresciuta di OCI soddisferà la domanda. Solo nel quarto trimestre, Oracle ha firmato oltre 30 contratti di vendita di AI per un totale di oltre 12,5 miliardi di dollari, tra cui uno con OpenAI per l'addestramento di ChatGPT in Oracle Cloud'.