La paura della FED USA e il crollo di Stellantis: l'analisi mercati finanziari Milano



Le indagini avviate dai procuratori federali, legate alla testimonianza rilasciata dal Presidente della FED, Jerome Powell, di fronte al Senato lo scorso giugno, hanno riacceso i timori sull'indipendenza della Banca Centrale. Powell stesso ha definito questa manovra come parte della costante pressione esercitata dall'amministrazione per indurre la banca a tagliare i tassi di interesse. L’equilibrio istituzionale è fondamentale per la fiducia, e qualsiasi segnale di interferenza crea immediate turbolenze sui listini.

A ciò si è aggiunta l'escalation delle tensioni internazionali. La possibilità di nuove azioni contro l'Iran, menzionata esplicitamente da dichiarazioni della Casa Bianca domenica scorsa, ha incrementato il premio di rischio globale. Il mercato non ha apprezzato nemmeno le curiose osservazioni del Presidente in merito alla Groenlandia, le quali hanno ulteriormente contribuito a delineare un quadro di estrema imprevedibilità politica. Queste dinamiche hanno generato incertezza, intensificando gli impatti tensioni geopolitiche economia globale e spingendo molti operatori a liquidare posizioni rischiose.





In questo scenario di fondo teso, il protagonista indiscusso dei ribassi a Piazza Affari è stato il titolo Stellantis. Il colosso automobilistico ha subito un calo significativo, registrando una flessione del 4,3%. Questa perdita è arrivata dopo l'annuncio improvviso di abbandonare l’intera gamma di veicoli ibridi plug-in destinata al mercato nordamericano. La decisione ha lanciato un segnale forte e negativo: la domanda nel settore dell'elettrificazione appare più debole del previsto e mina la fiducia nella strategia di crescita a lungo termine dell'azienda. Gli investitori monitorano con attenzione le strategia investimenti Stellantis e la loro coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica.

Anche altri titoli di rilievo nel panorama industriale e delle utility italiane hanno registrato performance negative, contribuendo a mantenere basso l'umore generale. Il settore energetico e quello dei pagamenti elettronici hanno risentito particolarmente delle vendite.

Ecco i principali titoli che hanno contribuito a frenare il listino:

- Stellantis (-4,3%);

- Italgas (-2,5%);

- Nexi (-1,9%);

- Prysmian (-1,7%);

- Stmicroelectronics (-1,4%).





Da notare che anche Snam ha chiuso in territorio negativo, perdendo l'1,3%. Nonostante le difficoltà di giornata, i volumi di scambio si sono mantenuti su livelli adeguati, ma il bilancio della prima giornata operativa della settimana è chiaramente orientato alla cautela in attesa di segnali più chiari sul fronte macroeconomico e soprattutto geopolitico. Il nervosismo intorno alla FED USA continuerà a essere il fattore determinante per le prossime sessioni, influenzando direttamente l'andamento FTSE MIB lunedì e nei giorni a seguire.