Eurozona: a ottobre la produzione di servizi è aumentata dello 0,3% su mese e 2,1% su anno



Su base annuale, il segnale è ancora più robusto. A ottobre 2025, la produzione di servizi è aumentata del 2,1% sia nell'area dell'euro che nell'UE rispetto all'anno precedente, confermando un solido trend attività professionali. Osservando il confronto mensile tra i diversi comparti, si notano dinamiche settoriali miste, tipiche di una fase economica in evoluzione. Mentre alcune aree mostrano ritmi elevati, altre hanno subito una leggera contrazione. Nell’area dell’euro, a ottobre 2025 rispetto a settembre 2025, l'attività ha mostrato i seguenti movimenti:

- i servizi di alloggio e ristorazione sono aumentati dello 0,7%;

- l'informazione e comunicazione sono cresciute dello 0,2%;

- le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno registrato un incremento dello 0,8%;

- i servizi amministrativi e di supporto sono aumentati dello 0,6%;

- il trasporto e stoccaggio sono diminuiti dello 0,7%;

- le attività immobiliari sono calate dello 0,9%. Queste percentuali riflettono la crescente importanza dei servizi ad alto valore aggiunto e del segmento B2B.



Le attività professionali e quelle di supporto, pilastri dell'economia moderna, continuano infatti a trainare la crescita. Anche a livello di Stati membri, le performance sono state estremamente diversificate. L’incremento più spettacolare è stato registrato in Lussemburgo, con un balzo del +14,7%, dimostrando una ripresa eccezionale. Seguono la Lettonia (+2,1%) e la Bulgaria (+1,9%), che hanno consolidato il loro slancio. Per quanto riguarda le economie maggiori, l'andamento servizi B2B Italia ha registrato un passo indietro, segnando un -0,5% mensile. La Germania ha visto un calo lieve del -0,3%, mentre la Francia ha chiuso in positivo con un +0,4%. Tra i paesi che hanno subito le flessioni più consistenti, troviamo la Slovenia (-3,5%), la Grecia (-1,8%) e la Slovacchia (-1,6%). Queste differenze regionali richiedono un’attenta analisi da parte degli operatori economici che operano sul territorio europeo.

Il panorama annuale: quali settori guidano la crescita

La prospettiva a lungo termine, che confronta ottobre 2025 con ottobre 2024, offre un quadro più ottimistico e meno volatile.



Tutti i settori chiave hanno registrato un aumento, con l'area dell'informazione e comunicazione in testa, elemento cruciale per l'innovazione legata all'AI e all'eCommerce. Nell'Eurozona, la crescita annuale della produzione di servizi si è distribuita come segue:

- informazione e comunicazione sono aumentate del 4,4%;

- servizi di alloggio e ristorazione hanno segnato un +2,4%;

- attività professionali, scientifiche e tecniche sono cresciute dell'1,9%;

- servizi amministrativi e di supporto hanno fatto registrare un +1,9%;

- trasporto e stoccaggio sono aumentati dello 0,8%;

- attività immobiliari hanno chiuso con un +0,6%. L'evidenza più interessante emerge dall'area dell'informazione e comunicazione, che nell'UE ha persino toccato il 4,5%. Questo forte trend attività professionali riflette l'aumento della digitalizzazione e la necessità delle imprese B2B di investire in infrastrutture tecnologiche avanzate. A livello nazionale, la Grecia si è distinta con un aumento annuale impressionante, pari al +16,9%. Un dato che suggerisce una forte ripresa del settore, probabilmente supportato dal turismo e dai servizi correlati.



Le prime cinque posizioni per l’incremento annuale sono detenute da:

- Grecia (+16,9%);

- Lituania (+10,1%);

- Polonia (+5,5%);

- Malta (+5,3%);

- Croazia (+5,0%). La Spagna, con un +4,2%, ha mostrato anch'essa una performance notevole. Per quanto riguarda i tre mercati principali, l'andamento servizi B2B Italia sul lungo periodo è risultato positivo, con un incremento del 2,0%. La Francia ha mostrato una crescita solida, pari al +2,9%, mentre la Germania si è mossa con maggiore cautela, segnando un modesto +0,2% annuale. In controtendenza si posizionano alcuni paesi che hanno subito decrementi significativi nel corso dell'anno. Le diminuzioni più rilevanti sono state osservate in Lussemburgo (-3,0%), Ungheria (-2,0%) e Danimarca (-0,8%), paesi che dovranno affrontare sfide specifiche per riallineare la propria produzione servizi eurozona alla media comunitaria.