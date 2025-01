Portogallo cambia rotta: stop ai favori per i pensionati, via alle agevolazioni per i giovani e niente tasse

Questo sistema prevede esenzioni totali o parziali dal pagamento delle imposte sui redditi da lavoro.

Nello specifico, Irs Jovem offre un'esenzione fiscale decrescente. Si parte con il 100% di esenzione nel primo anno, si passa al 75% dal secondo al quarto anno, poi al 50% per il quinto, sesto e settimo anno, per arrivare al 25% dall'ottavo al decimo anno. Con la nuova legge, a partire da gennaio 2025, questo regime non durerà più 5 anni, ma ben 10. Inoltre, per accedervi, non sarà più necessario aver completato il ciclo di studi, come era richiesto prima.

Questa modifica permette ai giovani di usufruire dell'esenzione fiscale fino all'età di 35 anni. L'agevolazione è valida anche per i giovani stranieri che decidono di trasferirsi in Portogallo per lavorare. Questa scelta segna un cambio di direzione significativo per il Portogallo, che ora punta a trattenere e attrarre i giovani talenti con incentivi fiscali, dopo aver a lungo incentivato il trasferimento di pensionati stranieri.

In precedenza, il Portogallo aveva attirato molti pensionati stranieri grazie a un regime fiscale molto vantaggioso. Ora, l'attenzione si sposta sui giovani, con l'obiettivo di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale portoghese. Questa nuova strategia è volta a contrastare la fuga dei giovani all'estero, una problematica che il paese sta affrontando da tempo.

In sintesi, le principali modifiche introdotte dalla nuova legge di bilancio sono:

- L'ampliamento della durata del regime Irs Jovem da 5 a 10 anni. - L'esenzione fiscale fino ai 35 anni per i giovani lavoratori. - L'eliminazione del requisito del completamento del ciclo di studi per accedere al regime. - L'applicazione delle agevolazioni anche ai giovani stranieri che si trasferiscono in Portogallo per lavorare.

Il governo portoghese sembra aver compreso la necessità di investire nelle nuove generazioni, puntando su politiche fiscali che favoriscano l'occupazione giovanile e lo sviluppo economico del paese.

La nuova legge rappresenta, dunque, un importante passo verso questo obiettivo.