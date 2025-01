Entrata in vigore la legge sul lavoro: novità per dimissioni, smart working, Naspi e lavoro stagionale

Le Agenzie per il lavoro potranno ora assumere a tempo indeterminato i lavoratori e poi impiegarli a termine senza restrizioni temporali o percentuali. Questo offre maggiore flessibilità sia alle agenzie che ai lavoratori, aprendo nuove opportunità di impiego.

Un altro importante cambiamento riguarda le dimissioni per "fatti concludenti". Se un lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), o per più di 15 giorni in assenza di specifiche indicazioni contrattuali, il datore di lavoro può comunicarlo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Dopo la verifica, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del dipendente. In questo contesto, le procedure per la conciliazione delle controversie di lavoro diventano più accessibili, grazie all’introduzione di modalità telematiche e collegamenti audiovisivi anche in sede sindacale.

Anche lo smart working ha subito alcune modifiche. La comunicazione al Ministero del Lavoro riguardo l'inizio e la fine del lavoro agile deve essere effettuata entro cinque giorni dall'avvio. Un emendamento ha introdotto la possibilità del contratto ibrido, dove un lavoratore può essere assunto parte come dipendente e parte con partita IVA, beneficiando del regime forfettario per la quota di reddito autonomo.

Per quanto riguarda il lavoro stagionale, le nuove norme ampliano la definizione. Oltre alle attività già identificate dal decreto del 1963, rientrano ora anche quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa, esigenze tecnico-produttive o legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'azienda, come stabilito dal CCNL. Durante i periodi di cassa integrazione, un lavoratore che svolge attività dipendente o autonoma presso un altro datore di lavoro, non riceverà il trattamento di integrazione salariale per le giornate lavorate.

Infine, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale può essere convertito in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, dopo aver conseguito la qualifica o il diploma professionale.

In sintesi, le modifiche introdotte dalla legge 293/2024 mirano a fornire maggiore flessibilità nel mercato del lavoro, semplificando alcuni aspetti contrattuali, permettendo, per esempio, alle agenzie di somministrazione di lavoro di poter utilizzare i lavoratori con maggiore libertà, introducendo la possibilità di dimissioni per "fatti concludenti" e ampliando la definizione di lavoro stagionale, fornendo, a chi utilizza questo tipo di contratti, maggiore libertà di scelta.