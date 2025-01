Cosa prevedono le grandi banche per il 2025?

Ecco i punti da tenere d'occhio:

Le speranze di rapidi tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve si sono affievolite. Ciò potrebbe mettere sotto pressione i titoli e i consumatori statunitensi, mantenendo elevati i costi di finanziamento. Ma cosa diranno i CEO delle grandi banche sulla velocità dei tagli?

Le minacce di dazi hanno aumentato la volatilità nei mercati azionari, facendo temere che le aspettative di un grande anno per le offerte pubbliche iniziali, favorevoli per gli utili bancari, possano essere ridimensionate.

Sul fronte positivo, la possibile deregolamentazione è più probabile a seguito delle dimissioni del vicepresidente per la supervisione della Federal Reserve, Michael Barr. La sua uscita solleva interrogativi sul futuro della proposta che impone ai grandi istituti di credito di detenere più capitale a protezione da perdite e crisi future.







In sintesi, il panorama finanziario è in bilico tra l'ottimismo per una ripresa e le ombre di nuove sfide economiche e politiche. Il 2025 si preannuncia un anno di svolta per le grandi banche e i mercati finanziari, e le loro mosse saranno un indicatore fondamentale per il futuro dell'economia globale.

Le banche monitoreranno attentamente i tassi di interesse della FED, le tariffe e la possibile deregolamentazione per capire come muoversi nel 2025. I risultati del quarto trimestre 2024, in arrivo questa settimana, ci daranno un'idea più chiara. La volatilità dei mercati è un fattore da tenere in considerazione, ma le speranze di un anno profittevole restano alte. La situazione è fluida e sarà interessante vedere come i grandi player del settore bancario affronteranno le sfide in arrivo.