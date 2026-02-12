Perché le previsioni dei guadagni europei potrebbero cambiare il gioco per gli investitori

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Le quotazioni attuali indicano quasi nessuna probabilità di un taglio dei tassi di interesse fed 2024 a marzo, ma non escludono un possibile allentamento a giugno.

Il dollaro si è leggermente rafforzato rispetto alla maggior parte delle valute, a eccezione dello yen, che è salito del 3 % nella settimana corrente. L’apprezzamento è stato alimentato dalle dichiarazioni rassicuranti del premier giapponese Sanae Takaichi, vincitrice con largo margine delle elezioni del fine settimana. Gli investitori interpretano il risultato elettorale come un segnale di responsabilità fiscale, riducendo il timore di politiche espansive che possano indebolire la moneta.

Sul continente, l’indice pan-europeo STOXX 600 ha chiuso mercoledì a un picco storico e i future indicano un’apertura in rialzo, anticipando le pubblicazioni di risultati societari. Tra le aziende in vista ci sono Mercedes, leader automobilistico; Anheuser‑Busch InBev, più grande birrificio del mondo; e Hermès, simbolo del lusso francese.

- La Borsa di Milano riflette l’ottimismo europeo, con gli indici in zona positiva;

- Gli analisti monitorano l’impatto del report sull’inflazione USA per valutare eventuali aggiustamenti di policy;

- Il rialzo dello yen potrebbe influire sui margini di esportazione giapponese, soprattutto nel settore tecnologico; L’attenzione resta quindi su due fronti: le previsioni europee che potrebbero definire la traiettoria dei mercati regionali, e le decisioni della Federal Reserve che continueranno a guidare la dinamica valutaria globale.