I mercati azionari asiatici volano ai massimi storici mentre il lavoro negli USA gela le attese sui tassi

I mercati azionari asiatici hanno raggiunto vette mai esplorate prima nella sessione di giovedì. La spinta arriva principalmente dai listini di Giappone e Corea del Sud, dove il comparto tecnologico ha trascinato gli indici verso nuovi record assoluti. A Tokyo si respira un clima di forte fiducia dopo la vittoria elettorale di Sanae Takaichi. Il mercato scommette con decisione su un aumento degli stimoli economici, un fattore che ha spinto l'indice MSCI Asia-Pacific a toccare l'ennesimo picco storico. Nelle prime sei settimane dell'anno la crescita complessiva ha superato il 13%, delineando un quadro di estremo dinamismo per le strategie di investimento B2B in tutta l'area geografica.


Il baricentro dell'attenzione globale si sposta però verso i dati macroeconomici in arrivo dagli USA. Le ultime rilevazioni sull'occupazione americana hanno mostrato una forza inaspettata, con una crescita dei posti di lavoro che ha superato ogni previsione a gennaio. Questo dinamismo del mercato del lavoro rende meno probabile un intervento immediato sui tassi di interesse FED. Se fino a pochi giorni fa gli operatori assegnavano una probabilità del 20% a un taglio del costo del denaro già nel mese di marzo, ora tale ipotesi è crollata drasticamente intorno al 5%. La stabilità occupazionale suggerisce che la banca centrale americana non abbia fretta di allentare la morsa monetaria, preferendo attendere ulteriori segnali dal fronte dell'inflazione.

La reazione dei mercati obbligazionari e valutari è stata immediata e significativa:

- il rendimento dei Treasury a due anni è balzato al 3,512% in Asia;

- il titolo decennale americano si è posizionato al 4,186%;

- il dollaro ha ripreso vigore nei confronti delle principali valute globali.


Mentre il biglietto verde guadagna terreno, lo Yen si muove in controtendenza mostrando una notevole resilienza. La divisa giapponese ha recuperato quasi il 3% rispetto ai minimi recenti, sostenuta dall'idea che il forte mandato ricevuto da Sanae Takaichi possa tradursi in una gestione fiscale più rigorosa. Gli operatori stanno riconsiderando le proprie posizioni, ma molti ritengono che questo movimento sia una semplice correzione tecnica piuttosto che l'inizio di un trend rialzista di lungo periodo. Il contesto rimane fluido e ogni sorpresa positiva nei dati economici americani potrebbe alimentare nuovamente la forza del dollaro, mettendo sotto pressione le altre valute.

Nel settore delle materie prime si osserva una crescita dei prezzi del petrolio causata dalle crescenti tensioni tra Iran e USA:

- i contratti sul Brent sono saliti dello 0,4% arrivando a 69,68 dollari;

- il West Texas Intermediate ha segnato un incremento dello 0,46%;

- l'oro ha registrato una flessione dello 0,44% attestandosi a 5.058,49 dollari.


La giornata di venerdì sarà decisiva con la pubblicazione dei dati sull'inflazione, un test fondamentale per le future mosse della FED. Nondimeno, il miglioramento delle prospettive di crescita globale e la solidità dei mercati azionari fuori dai confini americani continuano a sostenere l'ipotesi di una possibile debolezza strutturale del dollaro nel medio termine. Le aziende che operano a livello internazionale monitorano con attenzione questi equilibri, poiché ogni variazione dei rendimenti dei Treasury ha un impatto diretto sul costo del finanziamento e sulla pianificazione degli investimenti su scala globale. La sinfonia dei mercati corre su ritmi serrati, alternando l'euforia tecnologica asiatica alla prudenza monetaria di Wall Street.


