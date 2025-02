Pubblicità in Italia: un 2024 positivo (+3.8%), ma con segnali di rallentamento

Bordin prevede per il 2025 un mercato stabile, tenendo conto di un confronto con un 2024 caratterizzato da grandi eventi sportivi, una revisione al ribasso delle stime di crescita del prodotto interno lordo (PIL) a +0,8%, un'inflazione inferiore al 2% e le possibili ripercussioni delle nuove politiche commerciali statunitensi sui dazi. Nel 2024, il digital si conferma il principale motore del mercato pubblicitario, rappresentando il 44% della raccolta totale. Le concessionarie web e i colossi del search e social, come Meta, Google, X e TikTok, hanno generato da soli 3,7 miliardi di euro, pari al 38% del totale. Per quanto riguarda gli altri mezzi, la televisione si posiziona al secondo posto per importanza, con una raccolta di 3,9 miliardi di euro (+7,3%; il 40% del totale).

La radio cresce del 2,2%, raggiungendo i 407,9 milioni di euro, superando stabilmente i quotidiani (384 milioni di euro; -8,5%) e i periodici (201 milioni di euro; -5,5%). In miglioramento anche il settore *out of home* (289,4 milioni di euro; +0,7%) e il cinema (14,4 milioni di euro; +23,5%). Analizzando i dati Nielsen relativi alla televisione, Mediaset si conferma leader per raccolta pubblicitaria, con 2,12 miliardi di euro (+5,1%). Seguono RAI (794,8 milioni di euro; +11,5%), Sky (455,7 milioni di euro; +8%), Warner Bros. Discovery (293,1 milioni di euro; +14,8%) e La7 (180,6 milioni di euro; +4,4%). In calo solo PRS (20,5 milioni di euro; -4,7%). I settori merceologici che hanno trainato la crescita nel 2024 sono stati la distribuzione (+7,8%), l'automotive (+14,3%) e la gestione casa (+28,8%).

In controtendenza, invece, i settori delle telecomunicazioni (-9,7%) e della cura persona (-1,9%). Nonostante le sfide, il mercato pubblicitario italiano ha dimostrato una buona resilienza, con segnali di crescita che fanno ben sperare per il futuro, seppur con una certa cautela.