Produzione industriale: -7,1% su anno e -3,1% su mese





Inutile girarci intorno: l'industria non se la passa bene e nonostante tutti gli sforzi delle aziende per incrementare l'export, la decrescita dei consumi interni pesa parecchio sull'attività. Un trend ormai che non si può più definire temporaneo e che necessita di interventi strutturali per invertire la rotta. Infatti l'Istat certifica che il 2024 si è chiuso con una diminuzione della produzione industriale del 3,5%; la dinamica tendenziale dell'indice corretto per gli effetti di calendario è stata negativa per tutti i mesi dell'anno, con cali congiunturali in tutti i trimestri.

Tra i principali raggruppamenti di industrie, solamente per l'energia si registra un incremento nel complesso del 2024.