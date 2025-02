PagoPA potenzia l'assistenza clienti con l'AI di Spitch

La collaborazione con Spitch permette a PagoPA di offrire un servizio di assistenza continuativo, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo contribuisce a ridurre il carico di lavoro del servizio clienti tradizionale e a migliorare l'esperienza utente, rendendola più flessibile e accessibile. Grazie all'AI di Spitch, PagoPA getta le basi per future implementazioni. Tra queste, l'integrazione di un chatbot su pagine web o app mobile per un'interazione diretta con gli utenti. Si prevede anche l'attivazione del servizio su altri canali, come i social media, per consentire agli utenti di ricevere assistenza attraverso il loro canale preferito. PagoPA punta a un'assistenza clienti potenziata grazie all'AI di Spitch. L'azienda ha scelto Spitch, specialista in soluzioni di intelligenza artificiale conversazionale, per rendere più efficiente la gestione delle richieste di assistenza.

Nella fase iniziale, l'attenzione è sull'implementazione di un assistente virtuale telefonico per i pagamenti effettuati sulla piattaforma pagoPA.