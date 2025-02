Offerta di BPER su Banca Popolare di Sondrio: il CdA esprime forti riserve

BP Sondrio evidenzia che il rapporto di scambio di 1,450 azioni ordinarie di BPER di nuova emissione per ogni azione di BP Sondrio implica uno sconto di circa il 4% rispetto al prezzo ufficiale del 10 febbraio 2025. Inoltre, il consiglio di amministrazione sottolinea che l'offerta è stata annunciata in concomitanza con la pubblicazione dei risultati del 2024 di BP Sondrio, avvenuta dopo la chiusura delle negoziazioni di Borsa, impedendo al mercato di valutare pienamente i risultati, che sono superiori alle aspettative degli analisti. Il Cda evidenzia che l'offerta non riflette il percorso di creazione di valore della banca in ottica stand alone. La banca ha sempre dimostrato una crescita sostenibile e risultati costanti nel tempo, mettendo in evidenza la resilienza del modello di business di BP Sondrio.

Questi elementi saranno comunicati al mercato con il nuovo Piano Industriale 2025-2027. Il consiglio di amministrazione ritiene che l'offerta, motivata dall'obiettivo di fusione, comporterebbe la perdita dell'autonomia giuridica e decisionale di BP Sondrio, che ha un ruolo di riferimento per famiglie, professionisti, imprese e enti locali nelle aree più dinamiche del Paese. Per questo motivo, il consiglio di amministrazione ritiene fondamentale che gli azionisti possano valutare il profilo di solidità patrimoniale e le prospettive di crescita del nuovo piano su base stand alone, confrontandoli con le incertezze e i rischi di una integrazione con BPER. Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda i rischi di esecuzione. BPER si riserva il diritto di procedere con l'operazione anche se le adesioni all'offerta non superano il 50% del capitale sociale più un'azione, purché siano superiori al 35% più un'azione.

Questa soglia potrebbe non essere sufficiente per una rapida fusione, sollevando dubbi sulla capacità di realizzare sinergie in tempi brevi. Per quanto riguarda le sinergie, BPER stima sinergie di costo lorde fino a circa 190 milioni di euro, a fronte di costi straordinari di integrazione per 400 milioni di euro ante imposte. Il consiglio di amministrazione di BP Sondrio teme che tale importo possa avere ricadute negative sul personale e sulla struttura organizzativa e commerciale della banca. Inoltre, le sinergie lorde da ricavi, stimate da BPER fino a circa 100 milioni di euro, deriverebbero anche dalla condivisione di alcune fabbriche prodotto (asset management, bancassurance e leasing), attività già condivise dalle due banche. Il consiglio di amministrazione sottolinea che tali sinergie sono indicate senza fornire dettagli che ne consentano di apprezzare la stima e la realizzabilità, e che non risulta che siano state valorizzate nel corrispettivo dell'offerta a beneficio degli azionisti di BP Sondrio.



BP Sondrio ribadisce il suo impegno nel percorso di crescita, che include sia le attività già comunicate al mercato sia quelle in corso di attuazione, coerentemente con gli interessi di azionisti e stakeholder. Questo impegno si concretizzerà con la presentazione del nuovo piano industriale e con l'analisi di opzioni strategiche che possano accelerare la creazione di valore.