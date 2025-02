Mercati asia-pacifici contrastati: focus su inflazione e politiche USA

La Corea del Sud ha visto il Kospi guadagnare lo 0,3%, mentre il Kosdaq, dedicato alle small-cap, ha perso lo 0,66%. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato un aumento dell'1,79%, mentre il CSI 300 della Cina continentale è rimasto piatto in un contesto di scambi instabili. L'India pubblicherà i dati sull'inflazione per il mese di gennaio. L'indice di riferimento Nifty 50 ha iniziato la giornata in calo dello 0,94%, mentre l'indice BSE Sensex è diminuito dello 0,97%. Il gruppo SoftBank pubblicherà i risultati del terzo trimestre fiscale nel corso della giornata. L'S&P/ASX 200 australiano ha chiuso la giornata in rialzo dello 0,6%, attestandosi a 8.535,30 punti. Negli USA, la seduta overnight ha visto chiusure contrastate per i principali indici.

L'S&P 500 è salito dello 0,03%, chiudendo a 6.068,50 punti, mentre il Nasdaq Composite ha perso lo 0,36%, attestandosi a 19.643,86 punti. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 123,24 punti, pari allo 0,28%, chiudendo a 44.593,65 punti. Il discorso di Powell arriva in un momento di incertezza a Washington, con il presidente Trump favorevole all'imposizione di tariffe commerciali e con messaggi contrastanti sull'approccio dell'amministrazione alla FED. Powell ha affermato che l'attuale politica monetaria, con il tasso sui fondi federali in un intervallo tra il 4,25% e il 4,5%, offre flessibilità. Il Federal Open Market Committee (FOMC) ha mantenuto invariato il tasso nella riunione di fine gennaio. Ecco un riepilogo delle performance dei principali indici azionari asiatici: 1.

Nikkei 225 (Giappone): 38.963,7 (+0,42%) 2. Hang Seng Index (Hong Kong): 21.811,14 (+2,42%) 3. S&P/ASX 200 (Australia): 8.535,3 (+0,6%) 4. Shanghai Composite (Cina): 3.345,17 (+0,82%) 5. Kospi Index (Corea del Sud): 2.548,39 (+0,37%) "La FED rimane concentrata sul controllo dell'inflazione," ha sottolineato Powell, indicando una politica monetaria prudente e attenta all'evoluzione dei dati economici.