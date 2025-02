Inflazione negli USA e tensioni commerciali: cosa aspettarsi dai mercati oggi

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha iniziato il suo secondo giorno di testimonianza davanti al Congresso poco dopo la pubblicazione dei dati sull'indice dei prezzi al consumo di gennaio, consentendo una reazione in tempo reale da parte della stessa Fed. Si prevedeva che ribadisse l'approccio prudente della banca centrale ai futuri tagli dei tassi, soprattutto perché la portata delle misure protezionistiche di Trump e il loro impatto sull'economia globale rimanevano in gran parte sconosciuti. In vista degli sviluppi della giornata, i titoli europei sembravano destinati a un'apertura positiva, prolungando il loro rally dopo la chiusura record della sessione precedente. I futures sull'EURO STOXX 50 sono aumentati dello 0,24%, mentre i futures sul DAX sono saliti dello 0,33%.

Nonostante un contesto commerciale globale incerto, l'indice di riferimento STOXX ha guadagnato quasi l'8% dall'inizio dell'anno. Molti analisti ritenevano che le mosse di Trump fossero semplicemente tattiche di negoziazione, mentre gli investitori si concentravano sugli utili societari. Chris Weston, responsabile della ricerca di Pepperstone, ha evidenziato i venti favorevoli derivanti dai solidi utili delle società europee e dalla visione che la crescita europea potesse essere vicina a toccare il fondo. Tuttavia, l'umore è rimasto fragile e le cose avrebbero potuto precipitare rapidamente, con le preoccupazioni per l'aggravarsi delle tensioni commerciali ancora incombenti nella mente degli investitori. I principali partner commerciali degli USA hanno condannato gli ultimi dazi di Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio, mentre la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha promesso "contromisure ferme e proporzionate" in risposta alla mossa.

Anche il governo messicano e il primo ministro canadese Justin Trudeau hanno espresso il loro disappunto. In Giappone, il ministro dell'industria Yoji Muto ha dichiarato che il governo aveva richiesto un'esenzione dai dazi statunitensi su acciaio e alluminio. La progressione inarrestabile dell'oro verso nuovi massimi storici ha subito una battuta d'arresto, con il metallo giallo in ritirata, anche se il livello di 3.000 dollari l'oncia era ancora a portata di mano. La paura dell'impatto inflazionistico di una guerra commerciale globale non è l'unico motivo per cui il lingotto è aumentato del 10% quest'anno, ma è una delle cause principali. Le banche centrali sono state grandi acquirenti per mesi, insieme agli investitori in cerca di sicurezza. Le preoccupazioni sui dazi statunitensi sull'oro hanno anche innescato una corsa per far uscire il materiale dai caveau di Londra e attraverso l'Atlantico.



I principali eventi che avrebbero potuto influenzare i mercati mercoledì sono:

1. Rapporto sull'inflazione negli USA (gennaio)

2. Testimonianza di Powell

3. Pubblicazione degli utili di CVS Health