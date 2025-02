Inflazione Usa sorprende: mercati globali in tensione





Dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione negli USA, superiori alle attese, i mercati azionari mondiali hanno reagito con nervosismo. In particolare, gli indici europei hanno invertito la rotta, virando in territorio negativo, mentre Wall Street ha aperto la seduta in ribasso. Il Bureau of Labor Statistics ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato del 3,0% a gennaio su base annua, superando il 2,9% di dicembre. L'indice CPI *core*, depurato dalle componenti più volatili come energia e alimentari, è cresciuto del 3,3% rispetto all'anno precedente, anche in questo caso oltre il 3,2% registrato a dicembre.