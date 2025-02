Illimity, target price rivisto da Equita: cosa aspettarsi?

Questo fattore continua a rappresentare un ostacolo per la redditività dell'azienda. A gennaio, si è osservato un lieve miglioramento, con il costo marginale del nuovo funding sceso al 3,5%, indicando una possibile tendenza al ribasso. Tuttavia, Equita prevede che la diminuzione del costo del funding sarà graduale nel corso del 2025, a causa della persistenza dei depositi. Di conseguenza, il margine d'interesse potrebbe rimanere sotto pressione, influenzato dai tassi di mercato più bassi. Inoltre, durante l'analisi sono stati presi in considerazione accantonamenti su alcuni contratti precedenti, per un totale di 20,4 milioni di euro, inclusi quelli relativi alla partnership con Engineering. Il management di illimity ha precisato che tali accantonamenti sono stati effettuati in un'ottica di prudenza e non sono in alcun modo collegati alla partnership con Apax.

La conferma del rating "Hold" da parte di Equita riflette la persistente incertezza sullo scenario economico. Gli analisti ritengono che una potenziale fusione con Banca Ifis rappresenterebbe una valida opzione industriale, in grado di generare benefici per gli azionisti di entrambe le società e offrire una remunerazione più interessante. "In tale contesto, continuiamo a pensare che una combinazione con Banca Ifis rappresenti una solida opzione industriale a beneficio degli azionisti di entrambe le società e con una remunerazione più attraente", si legge nel report di Equita.