Francia: maxi-investimento da 109 miliardi per l'intelligenza artificiale

Diversi attori internazionali hanno già aderito all'iniziativa, dimostrando la fiducia nel potenziale francese. Tra questi spiccano:

1. MGX (Emirati Arabi Uniti): questo fondo investirà 50 miliardi di euro per la realizzazione di un campus dedicato all'AI, che includerà un supercalcolatore da un gigawatt, tra i più potenti al mondo.

2. Brookfield (Canada): il fondo canadese ha stanziato 20 miliardi di euro per progetti legati all'intelligenza artificiale in Francia, rafforzando la cooperazione economica tra i due paesi.

3. Fluidstack (Regno Unito): la società di cloud computing ha siglato un accordo con il governo francese per la costruzione di uno dei più grandi supercomputer al mondo, con un investimento di 10 miliardi di euro. Sarà alimentato da energia nucleare e dovrebbe essere operativo entro il 2026

.

4. Amazon (USA): il colosso dell'e-commerce ha confermato un investimento di 6 miliardi di euro per espandere la sua infrastruttura cloud in Francia entro il 2031.

5. Apollo Global Management (USA): la società ha stanziato 5 miliardi di dollari per finanziare progetti nei settori dell'AI e dell'energia. Anche altre aziende si sono mosse in questa direzione. Digital Realty, multinazionale dei data center, investirà fino a 6 miliardi di euro per lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche a Parigi e Marsiglia. Equinix ha annunciato un impegno di 750 milioni di euro per la creazione di 10 nuovi centri dati tra Parigi e Bordeaux. Mistral AI, startup francese sostenuta da Nvidia, avvierà la costruzione del più grande supercomputer d'Europa, con l'obiettivo di competere con OpenAI e Google DeepMind.

Il gruppo francese Iliad investirà 3 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi in banche dati per l'AI. Anche Orange e Thales sono pronte a svelare i loro piani. Ulteriori dettagli sugli investimenti previsti verranno resi noti durante il prossimo Sommet Choose France 2025. "La Francia è pronta a giocare un ruolo di primo piano nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale" ha dichiarato un portavoce del governo. La Francia, con questo investimento da 109 miliardi di euro, intende creare un ecosistema favorevole all'innovazione e attrarre talenti da tutto il mondo. Il paese punta a diventare un punto di riferimento per lo sviluppo e l'applicazione dell'intelligenza artificiale in diversi settori, dall'industria alla sanità, dalla finanza all'energia.