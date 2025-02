Finanza sotto pressione: l’impatto della crisi climatica sulle banche

Catastrofi climatiche e instabilità finanziaria: un legame sempre più evidente

Gli eventi climatici estremi hanno un impatto sempre più forte sulla stabilità economica e finanziaria. Uno studio condotto da quattro economisti, tra cui Rong Ding, analizza le ripercussioni di queste catastrofi sul settore bancario e sui meccanismi finanziari che ne risultano compromessi. Esaminando dati economici e climatici, i ricercatori evidenziano come questi eventi aumentino il rischio di insolvenza e mettano sotto pressione i mercati finanziari, esponendo le banche a sfide inedite.



"Le banche non possono più ignorare questi cambiamenti. Devono ripensare il proprio modello economico per sopravvivere", affermano gli autori dello studio. L'analisi mette in luce le strategie adottate dagli istituti per limitare la propagazione dei rischi e preservare la stabilità del sistema finanziario.

Più una banca è esposta ai prestiti concessi a soggetti colpiti da catastrofi, maggiore è il rischio di mancato rimborso, con ripercussioni sull'intero settore.



I ricercatori si sono concentrati in particolare sui prestiti sindacati interstatali, strumenti attraverso cui più Stati si uniscono per ottenere finanziamenti consistenti. Se non adeguatamente anticipato, questo meccanismo può amplificare la crisi, generando un effetto domino con conseguenze sistemiche.

Un indice per valutare l'esposizione delle banche ai rischi climatici

Per affinare la loro analisi, gli studiosi hanno incrociato indicatori relativi ai danni causati dalle catastrofi climatiche – numero di vittime, perdite finanziarie, distruzione di beni – con strumenti di valutazione del rischio di insolvenza bancaria. Questo approccio ha permesso di quantificare con precisione gli effetti dei disastri naturali sulla solidità finanziaria degli istituti di credito.





"È la prima volta che viene stabilita una correlazione così precisa tra esposizione climatica e perdite finanziarie attese", sottolineano i ricercatori. L'obiettivo è la creazione di un indice di esposizione al rischio climatico, utile per identificare le aree più vulnerabili e anticipare le difficoltà che le banche potrebbero incontrare nel recupero dei crediti in queste zone.



I risultati sono chiari: quando l'esposizione al rischio climatico aumenta di una deviazione standard (unità di misura statistica significativa), tutti gli indicatori di rischio finanziario peggiorano per le banche creditrici. Lo studio evidenzia, in particolare, un aumento del "deficit marginale atteso" – ossia la perdita media che una banca può subire negli scenari peggiori – pari al 14,7% nel breve termine e all'1,3% nel lungo periodo.



Anche la "valore a rischio", ovvero la perdita massima probabile, cresce in modo simile, così come la probabilità di destabilizzazione dell'intero sistema finanziario ("contributo al rischio sistemico").



L'analisi mette dunque in evidenza una correlazione statistica tra catastrofi climatiche, insolvenze sui prestiti e destabilizzazione dell'economia, un fenomeno che non può più essere trascurato.

Come le banche possono proteggersi dagli impatti climatici?

Lo studio individua le strategie che rendono alcune banche più resilienti, sia nella gestione a lungo termine che nella reazione alle crisi. Quando un evento climatico colpisce i loro clienti, alcuni istituti adottano un approccio prudente: riduzione temporanea dell'attività creditizia e creazione di riserve finanziarie per assorbire le perdite future.







"Questa lungimiranza sembra ridurre gli impatti negativi e preservare la stabilità finanziaria", osservano i ricercatori. Le banche con una redditività elevata in condizioni normali dispongono di un margine di sicurezza che le aiuta ad attutire le conseguenze delle catastrofi climatiche.



"I nostri risultati dimostrano che una gestione proattiva e una migliore capacità di anticipazione dei rischi climatici sono essenziali per garantire la resilienza del settore", sottolineano gli autori dello studio. Inoltre, l'integrazione sistematica di un indice di esposizione ai rischi climatici nelle valutazioni finanziarie potrebbe costituire una leva strategica fondamentale.



In questo contesto, le banche centrali e i regolatori finanziari stanno intensificando i test di stress climatico, con l'obiettivo di prevenire le vulnerabilità del sistema bancario.



"Il futuro richiede una politica più lungimirante e adeguata ai nuovi rischi climatici", conclude lo studio.

Thomas Conlon, Ron Ding, Xing Huan & Zhifang Zhang