Dazi di Trump: rischio frenata per la crescita del Regno Unito?

Se tali misure dovessero colpire direttamente le imprese britanniche, la crescita potrebbe rallentare fino all'1.3%. All'inizio della settimana, Trump ha annunciato un dazio del 25% sull'importazione di acciaio e alluminio, in vigore dal 12 marzo, penalizzando i produttori britannici e alimentando il timore di estendere sanzioni simili ad altri settori. Secondo il NIESR, le politiche protezionistiche del presidente statunitense potrebbero causare un deprezzamento della sterlina, aumentando il costo delle importazioni e alimentando l'inflazione. Un sondaggio condotto dalla British Chambers of Commerce (BCC) rivela che il 63% delle aziende manifatturiere britanniche che esportano negli USA teme ripercussioni negative a causa dei dazi statunitensi, mentre il 34% di tutte le imprese del Regno Unito interpellate prevede di subirne in qualche modo le conseguenze.

Dopo gli annunci di Trump, le aziende hanno espresso preoccupazione non solo per l'aumento dei costi diretti derivanti dai dazi, ma anche per l'impatto più ampio sulla domanda globale dei loro prodotti.

Il NIESR prevede che l'aumento dell'inflazione causato dai dazi commerciali limiterà la crescita economica globale al 3.2% quest'anno, lo stesso livello del 2024, e al 3.1% nel 2026. Nel Regno Unito, la pressione sui prezzi derivante dai dazi statunitensi si sommerà all'aumento della spesa pubblica, impedendo alla Bank of England di operare tagli significativi al costo del denaro. "Se le pressioni inflazionistiche interne e internazionali dovessero intensificarsi, a causa delle misure di bilancio e dei maggiori costi legati ai dazi, i tassi di interesse dovranno rimanere elevati più a lungo. Ciò potrebbe smorzare le prospettive di crescita economica, rallentando gli investimenti delle imprese e la spesa dei consumatori", ha affermato il NIESR.

Secondo le previsioni trimestrali del NIESR, i tassi di interesse scenderanno solo un'altra volta nel 2025, al 4.25%, per poi stabilizzarsi al 4% l'anno successivo, deludendo le aspettative di imprese e famiglie che speravano in costi di finanziamento più bassi. Questa previsione di un singolo taglio di un quarto di punto percentuale contrasta con le aspettative degli investitori della City, che prevedono due tagli quest'anno in occasione delle riunioni di maggio e agosto. La Bank of England ha abbassato i tassi di interesse dal 4.75% al 4.5% all'inizio del mese e ha dimezzato le previsioni di crescita del Regno Unito per il 2025, portandole allo 0.75%. Il NIESR ritiene che questa stima sia eccessivamente pessimista, considerando che il governo prevede di immettere fino a 70 miliardi di sterline nell'economia dopo il bilancio autunnale. L'istituto prevede un aumento del prelievo fiscale, che consentirà al Cancelliere dello Scacchiere di rispettare le regole di bilancio che impegnano il governo a bilanciare le entrate e le spese correnti e a ridurre il debito complessivo entro la fine della legislatura.



La misura della crescita economica pro capite aumenterà dell'1% quest'anno, grazie agli aumenti salariali superiori all'inflazione, che spingeranno verso l'alto i redditi reali disponibili dell'1.9%. Recentemente, l'Office for Budget Responsibility ha presentato al Tesoro la sua bozza di valutazione iniziale delle finanze pubbliche. Secondo fonti di Bloomberg, tale valutazione evidenzierebbe un piccolo deficit, che richiederebbe ulteriori tagli alla spesa. Ma questa previsione potrebbe essere rivista se le condizioni dovessero migliorare entro la data della previsione finale, prevista per il 26 marzo.