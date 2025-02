Borsa italiana incerta, pesa l'inflazione Usa





I mercati europei hanno mostrato prevalentemente segni positivi, ma Piazza Affari ha faticato a tenere il passo. Il Ftse Mib ha chiuso con una variazione minima (-0,1%) attestandosi a 37.531 punti. Tra i titoli in evidenza troviamo Nexi (+3,8%), Banca Popolare di Sondrio (+2,1%) e Iveco (+1,4%). Al contrario, le utilities come A2a (-1,5%) e Hera (-2%) hanno subito un calo. L'inflazione negli USA ha sorpreso gli analisti con un inatteso aumento al 3% (con un dato core al 3,3%), alimentando le aspettative che la Fed possa mantenere stabili i tassi di interesse per un periodo prolungato.