Banco bpm punta ad anima: offerta pubblica d'acquisto rivista al rialzo





Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM ha dato il via libera alla convocazione dell'assemblea ordinaria per il 28 febbraio 2025. L'obiettivo principale? Decidere sull'aumento del corrispettivo offerto nell'ambito dell'OPA (offerta pubblica di acquisto) volontaria per Anima Holding. L'offerta iniziale è stata incrementata a 7,00 euro per azione (cum dividendo). Contestualmente, l'assemblea dovrà deliberare sulla possibilità di rinunciare, in tutto o in parte, ad alcune condizioni di efficacia dell'offerta che non sono ancora state soddisfatte.