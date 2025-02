Banco BPM: utili record e nuove strategie per il futuro

Si punta, in particolare, a sfruttare appieno il potenziale delle fabbriche prodotto, come quelle relative alla monetica e alla bancassicurazione, che hanno iniziato a mostrare il loro valore negli ultimi mesi. Un altro elemento chiave sarà l'integrazione di Anima nel gruppo, che porterà ulteriori benefici. Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha espresso il proprio parere sull'offerta pubblica di acquisto (OPA) annunciata da Unicredit. In precedenti comunicati stampa, datati 26 novembre 2024 e 17 dicembre 2024, aveva già sottolineato le condizioni inusuali di tale operazione. Ora, alla luce degli eccellenti risultati del gruppo e dell'aggiornamento degli obiettivi di piano, l'offerta contrasta ancora di più con la capacità dimostrata da Banco Bpm di ottenere ottime performance, con prospettive concrete di crescita e profittabilità.

"Negli ultimi anni, il mercato ci ha riconosciuto una forte capacità di execution", affermano Castagna e Tononi, sottolineando come il gruppo abbia superato gli obiettivi del piano e realizzato importanti iniziative di rafforzamento in settori ad alto margine commissionale. Queste operazioni, insieme al forte radicamento di Banco Bpm nel Nord Italia, hanno permesso di creare valore per gli azionisti e per tutti gli altri stakeholder: clienti, dipendenti e comunità locali. I vertici di Banco Bpm hanno inoltre evidenziato come il gruppo sia stato protetto dalle incertezze legate alla presenza internazionale in aree geografiche attualmente interessate da crisi economiche o politiche, come la Russia, la Germania e l'Europa dell'Est. "Siamo certi della nostra forza come Banco Bpm e vogliamo continuare a esprimerla al servizio dei nostri clienti, con le nostre persone, nel nostro Paese", concludono Castagna e Tononi.