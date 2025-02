Apple e Alibaba: una partnership nell'AI per rilanciare l'iPhone in Cina

Anche Apple ha mostrato una leggera crescita, con un aumento del 2,18% al Nasdaq e un ulteriore +0,09% nel pre-borsa. L'obiettivo principale di questa potenziale alleanza è integrare le avanzate funzionalità di AI nell'iPhone destinato al mercato cinese. Secondo il giornale specializzato in tecnologia The Information, questa mossa potrebbe risolvere le incertezze sulle strategie di Apple in Cina, dove ha perso terreno rispetto ai concorrenti locali, come Huawei, che già da tempo offrono strumenti di AI sui propri smartphone. L'integrazione dell'AI è diventata fondamentale nel settore della telefonia. Nel trimestre legato al Capodanno Lunare, periodo tradizionalmente di picco per le vendite, Apple ha subito un calo delle vendite di iPhone proprio a causa della mancanza di funzionalità innovative basate sull'intelligenza artificiale.

L'accordo dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità cinese di regolamentazione del cyberspazio, un processo che potrebbe richiedere tempo. In passato, Apple aveva valutato diverse opzioni per la partnership nell'AI. Inizialmente, sembrava orientata verso Baidu, ma i progressi di quest'ultima nello sviluppo di modelli per Apple Intelligence non avrebbero soddisfatto gli elevati standard di Apple. Di conseguenza, la società di Cupertino ha esplorato altre alternative, tra cui Tencent, ByteDance (proprietaria di TikTok) e Deepseek. Quest'ultima, una startup cinese specializzata in AI a basso costo, sarebbe stata scartata a causa della mancanza di risorse ed esperienza necessarie per supportare un cliente di grandi dimensioni come Apple.